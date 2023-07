Un binocolo per scoprire la città

I dettagli di Urbino come non si sono mai visti: da oggi chiunque ne potrà godere, come se avesse un teleobiettivo, ma sarà più semplice. Nel parco della fortezza Albornoz infatti è stato installato un binocolo fisso a gettone che permette, al costo di un euro, di osservare per novanta secondi le meraviglie di Urbino e del panorama circostante. All’inaugurazione ieri erano presenti il sindaco Maurizio Gambini e i responsabili di Urbino Servizi, che in qualità di gestore della fortezza ha avuto l’iniziativa dell’installazione e curerà la manutenzione del binocolo. "Abbiamo deciso di installarlo – ha detto la presidente Giulia Volponi – per accrescere l’attrattività della fortezza ancora di più. Il panorama che si gode da qui è già bellissimo, ma ora si possono ammirare dettagli che nemmeno andando ai piedi degli edifici stessi sono visibili: dai torricini al campanile del duomo, dai tetti del quartiere di Valbona al teatro. Guardando oltre, si vede benissimo san Bernardino, le Cesane, fino all’Appennino. Anche i bambini possono arrivarci tramite uno scalino incorporato. Abbiamo scelto per l’installazione l’azienda leader del settore che è stata chiamata da tutte le maggiori città italiane, perché volevamo un prodotto di qualità".

Questa attrazione turistica si aggiunge a una serie di piccole ma significative riqualificazioni: "A breve partiranno i lavori per il collegamento con via Barocci – ha detto il sindaco – e Urbino Servizi ha da poco riammodernato la biglietteria e i pannelli con le didascalie della fortezza alta. Questo binocolo, molto elegante nel design, offre un servizio ulteriore. E si è subito reso molto utile: ho notato una ricrescita di erbacce sul campanile di san Francesco, su cui occorre intervenire".

gio. vol.