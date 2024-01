Un biscottino per la pace. Riconciliare tre religioni grazie ai frutti del ’Maamoul’

Grande exploit nazionale è stato, ieri, quello messo a segno dagli studenti del liceo Mengaroni, ricevuti al Quirinale da Mattarella nell’ambito della “Giornata della Memoria“ perché vincitori del concorso “I giovani ricordano la Shoah” promosso dal Ministero dell’Istruzione. Il Capo dello Stato, a Roma, rivolto ai giovani ha parlato di Pace. Se a Pesaro, in questi giorni, c’è invece un modo dolce per evocare i valori della Pace e della Memoria, quello è il "Maamoul". Cioè?

"E’ il biscottino con ripieno di datteri pistacchi o noci che i musulmani mangiano alla sera durante il Ramadan, i cristiani li preparano in occasione della Pasqua e gli ebrei li preparano per Tu Bi Shvat". Gabriele Bastianoni, docente di cucina all’alberghiero Santa Marta, cita il contenuto del libro di Miriam Camerini, “Ricette e Precetti“, contenente la ricetta del Maamoul e su cui con le classi di quarta e quinta e con la prof di lettere, Giulia Bartoli, hanno studiato, in preparazione della Giornata della Memoria. Per tutta la settimana e in vista del ristoro di lunedì, destinato ad autorità e ospiti previsti in città per la Giornata della Memoria, gli studenti dell’alberghiero hanno testato un menù osservante i dettami della cultura kosher. Non meno significativo, tra Memoria e Pace è anche il dolce “Ashure“, comune alla tradizione di fede sia musulmana che ebraica. "Abbiamo – spiega Bartoli – cercato attraverso la cultura gastronomica, narrata da Camerini, una tradizione che potesse comunicare un messaggio di Pace a seguito dell’attentato del 7 ottobre".

Proprio Camerini, lunedì, nell’ambito della Giornata della Memoria, sarà a Pesaro, ospite dell’amministrazione comunale. "Alle ore 11.45 di lunedì – spiega l’assessore Camilla Murgia – allo Sperimentale Camerini animerà la piece teatrale “Messia e Rivoluzione. Storia e storie del Bund” di Angelo Baselli". Lavorando sul tema dei “giusti tra le nazioni“ Murgia ha anticipato che a Villa Fastiggi, l’amministrazione con la primaria di Villa Fastiggi sta vagliando la possibilità di realizzare un “Giardino dei Giusti”. Infine, in programma lunedì ci sarà la presentazione del libro alle ore 16,30 nella Sala Rossa, in Comune , organizzato da La Nuova Scuola e dall’Istituto Benelli, Memme Bevilatte salvata da Teresa” ovvero la storia di salvezza di otto ebrei, raccontata dalla viva voce dell’autore, Italo Arcuri.

Solidea Vitali Rosati