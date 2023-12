Un brindisi per il Nebbiolo di Samanta

Un riconoscimento ’divino’ per l’artista fanese Samanta Bartolucci (foto). Tra i vincitori della 24° edizione di "Spirito di Vino", il concorso internazionale indetto dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che celebra le più originali vignette satiriche sul mondo del vino, c’è anche l’omaggio della Bartolucci al famoso Nebbiolo, vino che lei ha declinato in una coltre di nebbia che brinda alla vita. Una vignetta che si è classificata terza al concorso degli under 35. La premiazione è avvenuta a Palazzo Krainer, Gorizia.