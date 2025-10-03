Un cadavere sulla spiaggia di Ponte Sasso. Il mare restituisce il sub disperso ad agosto

E’ stato il mare di Ponte Sasso, con le sue mareggiate di inizio autunno, a restituire quel che le ricerche di elicotteri, motovedette e sonar non avevano trovato. Il corpo senza vita di Ugo Coppola, 54 anni, sub originario di Pescara, è riemerso nelle prime ore di ieri mattina sulla battigia dello stabilimento dell’hotel Imperial. A notarlo per primo, intorno alle 8, è stato il bagnino, impegnato nei lavori di sistemazione della spiaggia dopo la stagione estiva. L’uomo ha notato qualcosa di nero sulla battigia, si è avvicinato e ha capito che era un uomo.

Sul posto sono subito intervenuti i militari dell’Ufficio marittimo di Marotta della Capitaneria e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma si trova ora all’ospedale di Fano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un epilogo tragico che non chiude, ma semmai riapre, un mistero iniziato il 13 agosto scorso al largo di Porto Corsini, davanti a Ravenna. Quel giorno Coppola partecipò a un’immersione sul relitto del ’Paguro’ (il relitto di una piattaforma metanifera per l’esplorazione petrolifera, di tipo autosollevante, costruita tra il 1962 e il 1963 nel mare Adriatico al largo di Porto Corsini (Ravenna), organizzata dal centro Dive Planet di Rimini. Coppola, secondo le ricostruzioni, nel corso della discesa, si sarebbe improvvisamente allontanato dal gruppo, facendo perdere le sue tracce. Da lì si era aperta una ricerca senza tregua: motovedette della Guardia Costiera da Rimini e Cesenatico, elicotteri dell’Aeronautica e dei Vigili del fuoco, sommozzatori della Finanza e della stessa Capitaneria.

Per quattro giorni i fondali di quel tratto di mare furono setacciati palmo a palmo con sonar e telecamere subacquee. Ma nessuna traccia, nessun indizio. Ora, con il ritrovamento del corpo, la Procura di Ravenna ha nuovi elementi di indagini. Il pubblico ministero ha iscritto due persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Un atto tecnico che segna la volontà di scavare a fondo. Non solo sulle modalità organizzative di quella spedizione subacquea, ma anche sulla preparazione dello stesso Coppola.

L’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Silvia Ziniti non riguarda soltanto le modalità organizzative della spedizione subacquea, ma si estende anche al passato formativo dell’uomo. Le autorizzazioni, i brevetti, le abilitazioni necessarie per affrontare un’immersione in un contesto tecnico come quello del Paguro dove profondità, correnti e ostacoli strutturali rendono il sito adatto solo a sub esperti, sono ora oggetto di verifica.

Il mare ha fatto riemergere il corpo, non le risposte. Quelle spettano agli inquirenti, chiamati a stabilire se quella discesa al Paguro fu solo sfortuna o se, dietro quella tragica immersione, si nascondano errori che avrebbero potuto evitare la tragedia.