Un calcio alla violenza. Psicologa in campo: "Ragazzi, l’avversario non sono le donne"

Domani ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. In Italia, solo quest’anno, sono 96 le vittime di femminicidio, di cui 5 nelle Marche e sono in crescita i dati che riguardano gli accessi ai centri antiviolenza della nostra provincia, con un aumento nel 2024 di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. Una piaga infinita, per cui tante realtà sono impegnate ogni giorno per eliminarla. Tra queste c’è un progetto dal titolo "In campo contro la violenza di genere" ideato dalla psicoterapeuta e psicanalista Micaela Ucchielli, presidente del Centro Jonas Pesaro, che ha pensato di coinvolgere sul tema della violenza sulle donne, gli atleti dai 14 ai 18 anni che fanno parte delle società sportive di calcio del territorio. Una iniziativa che dal 2025, coinvolgerà le giovanili della Vis Pesaro. Dottoressa, come nasce il progetto?

"E’ nato circa un anno fa, ricevendo il sostegno dell’assessorato allo Sport ed è stato pensato per coinvolgere giovani atleti in un progetto di educazione ai sentimenti. Andiamo nei campi da calcio, mettendoci in cerchio, come una squadra, dove poter costruire un luogo di parola per dar voce ai ragazzi su questa tematica non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni".

Come si svolgeranno gli incontri con i ragazzi della Vis?

"A partire da febbraio 2025 saranno coinvolti gli atleti dell’Under 15, 16 e 17 (per un totale di una ottantina di ragazzi, ndr.). Per un mese ciascuno, saranno organizzati 4 incontri prima degli allenamenti, della durata di mezz’ora. Io sarò insieme a loro mettendomi in posizione d’ascolto".

Un "confronto alla pari"?

"L’idea è quella di confrontarsi, di conoscere il loro punto di vista e di lavorare insieme sul tema della violenza di genere, che è il totale fallimento dell’amore. Si tratta di ragazzi che appartengono alla fascia d’età in cui fanno i loro primi incontri d’amore ed è quindi il momento giusto per parlare con loro affinché l’altro sesso non diventi un avversario".

Quali strumenti utilizza?

"Analizziamo testi di letteratura o quelli delle canzoni trap, che spesso sono intrise di frasi d’odio contro le donne e spiego loro che la violenza non è solo fisica ma anche verbale. Serve anche per allenare il loro orecchio a parole sbagliate e ad amori tossici".

E’ stato scelto un luogo considerato prettamente "maschile", ma sono coinvolte anche le ragazze.

"Esatto, lo scorso anno abbiamo avviato questo progetto con le società di calcio di Villa San Martino, Muraglia e l’Arzilla che ha anche ragazze. Questo tema riguarda tutti ed è importante che nessuno si senta col dito puntato addosso. Durante gli incontri i ragazzi si sono resi molto disponibili, interessati e sono emersi spunti interessanti".

Nel progetto sono coinvolte anche le famiglie, come lo accolgono?

"Organizziamo un incontro preliminare con loro, anche se qualcuna inizialmente si dimostra un po’ scettica, perché dice che i ragazzi non saranno disposti a parlare. Invece non è così. Durante gli incontri spieghiamo anche che è indispensabile la presenza del mister. Se la società e il mister ci credono, allora anche i ragazzi saranno più coinvolti".