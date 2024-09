Un campetto da calcio all’ombra di Raffaello dedicato a Ivan Pierelli

"Giocare è il modo migliore per essere felici", è la scritta incisa sulla targa che da ieri campeggia vicino all’ingresso del campetto da calcetto sotto al monumento a Raffaello, in piazzale Roma. In serata, il piccolo campo, già fruibile da qualche mese assieme all’area giochi soprastante offerta da Imar, è stato intitolato a Ivan Pierelli, urbinate cresciuto a pochi passi da lì, scomparso nel 2018 a soli 40 anni in un incidente, lasciando moglie e due figli. Impiegato, amava il calcio, visto e giocato, ed era tifoso dell’Inter. L’atmosfera era carica di emozione (foto), sia da parte degli amici e dei parenti, che hanno fatto una raccolta fondi qualche anno fa per contribuire all’erezione della struttura, sia dell’amministrazione comunale: "L’idea dell’area ludica al Monte - ha detto la consigliera Laura Scalbi, che ha seguito il progetto - nasce quattro anni fa; quando la famiglia di Ivan mi ha detto che voleva fare una donazione a nome di amici e parenti non ho avuto dubbi, e finalmente da oggi porta il suo nome". Commosso anche il padre Antonio: "Perdere un figlio ti cambia completamente la vita; era un riferimento per famiglia e amici, e molti sono oggi qui, e li ringraziamo per la generosità, unitamente al Comune per aver trasformato un’idea in qualcosa di concreto. Spero che i ragazzi che verranno qua si daranno l’appuntamento ‘al campo di Ivan’".

Gio. Vol.