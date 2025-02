Un carabiniere al Festival. Con la barba un po’ così è arrivato fino all’Ariston

Faceva il carabiniere. Poi è diventato famoso e stasera ballerà sul palco dell’Ariston, nel gruppo che accompagna Rkomi, il 31enne rapper milanese che gareggia al festival con "Il ritmo delle cose".

Il carabiniere (in congedo) si chiama Umberto Uliva, ha 60 anni, fanese, volontario Croce Rossa, una moglie e due figli. Si è congedato, da sottufficiale, nel 2017: lavorava alla Centrale Operativa dei carabinieri della caserma del comando provinciale, in via Salvo D’Acquisto. Dirigeva i suoi colleghi che viaggiavano sulla gazzella, per i vari interventi.

Dal 2017 l’ex brigadiere ha azzeccato molte cose. Soprattutto una, all’inizio: si è fatto crescere una ipnotica barba bianca, che lo ha reso un personaggio. E così, quella banalissima brochure che lo ritraeva come testimonial di prodotti per la barba, fatta con Marco Balocchi della Cap (il negozio che dal ’78 vende profumi a Pesaro), gli ha aperto un mondo. Ha mollato una vita grigia da pensionato precoce ed è diventato fotomodello, modello, attore e da ieri sera anche ballerino. E’ lui il protagonista che accende bagliori di felicità negli occhi persi di una signora anziana, sola, che gestisce una lavanderia triste e buia alla periferia di Milano (esiste davvero, ed è lì che il video è stato girato). Quando lo vede, la donna rivive la sua giovinezza, il suo grande amore. Il video abbinato al pezzo di Rkomi è diretto da Giulio Squillacciotti.

Uliva, tante cose finora, da quando ha messo la divisa nell’armadio, ma Sanremo è Sanremo. Come ci si arriva?

Uliva risponde dall’autostrada, sta andando proprio all’Ariston. "Mi ha ha contattato un agenzia, io da anni ormai lavoro con parecchie agenzie: mi hanno detto ’ci serve uno come lei’, che ci faccia un ballo triste"

Quindi?

"Quindi ho iniziato a ballare in casa, con un orsacchiotto in braccio, mio figlio mi riprendeva, ho mandato il video, alla fine mi hanno scelto tra tanti: gli piaceva la mia faccia un po’ malinconica, sorrido solo quando la mia signora in lavanderia mi riconosce come il suo grande amore, che ora non c’è più".

E cosa farà di preciso a Sanremo...

"Io ballo dietro, con il nostro gruppo, mentre Rkomi davanti canta il suo pezzo"

Che persona è Rkomi?

"Un ragazzo squisito, viste le età potrebbe essere mio figlio, ha la faccia da duro ma è molto dolce, alla mano, ci ha messo subito tutti a nostro agio".

Lei lo conosceva?

"Macché. Io sono un boomer. Ma quando gli ho detto del video che dovevo fare, i miei figli, adolescenti, hanno sbarrato gli occhi: ’Cooome? Giri un video per Rkomi?? Da lì ho capito che era uno molto conosciuto per quella fascia di età..."

Primo palco, nel teatro più importante d’Italia, milioni di italiani alla tv. Cosa le smuove dentro, tutto questo?

"Io un po’ di cose in questi anni ne ho fatte. Modello nelle sfilate, poi video, da Lucio Dalla a Mahmood, poi film come ’I soliti idioti’ di Mandelli. Però questa cosa non mi sembra vera, non l’avrei mai pensato, sono molto emozionato, mi pare un sogno, io non sono un artista, però ho cavalcato le occasioni che la fortuna mi ha dato, ringrazio Dio e la mia famiglia"

Ma come si è realizzato, questo sogno? E che consigli dà?

"Ho cominciato a pubblicizzare prodotti per la barba... Poi mi sono messo sui social... Il consiglio che dò a tutti, di qualsiasi età, è: muovetevi, datevi da fare, e createvi nuove opportunità, dal piccolo nasce il grande. A me non m’ha aiutato nessuno, sono io il manager di me stesso, e mi sto divertendo molto".