Un ’career day’ extralarge per trovare lavoro

Sarà un Career day in versione extra large per l’Università di Urbino, quello che si svolgerà a ottobre, con iniziative distribuite in un periodo di 18 giorni.

Si partirà il prossimo lunedì 9 con l’avvio dei seminari tematici con le scuole, mentre da lunedì 16 cominceranno i webinar e le presentazioni aziendali da remoto. Tutto ciò, in vista della settimana culmine, con laboratori in presenza, servizio di controllo dei curriculum vitae e altre occasioni di incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro, da lunedì 23.

L’evento clou è fissato per giovedì 26: Palazzo ducale ospiterà la tradizionale fiera delle aziende, quest’anno 56, con 150 posizioni di lavoro aperte, e l’Aula Magna del Rettorato accoglierà la premiazione degli "Studenti capolavoro".

"Il Career day del nostro Ateneo non è più un evento di un giorno, durante cui laureandi e laureati si impegnano per conoscere il maggior numero possibile di potenziali datori di lavoro – afferma il professor Alessandro Aldini, delegato rettorale al Placement –. Si tratta di un vero percorso, formativo e di crescita personale, che permette ai nostri giovani di arrivare preparati al primo contatto con il mondo delle imprese".

"Per la prima volta, quest’anno – prosegue Aldini – abbiamo avuto un’edizione primaverile, con 47 aziende presenti e attività formative offerte dagli stakeholder. L’evento di ottobre mette sul piatto una settimana di seminari tematici offerti dalle Scuole di Ateneo, cinque webinar condotti da esperti del lavoro e due giornate di webinar dedicati alle aziende, che si presenteranno a tutti i potenziali candidati, sei laboratori interattivi con stakeholder istituzionali, il servizio di ’curriculum vitae check’ nel complesso di San Girolamo e, naturalmente, la giornata clou del 26 ottobre, con gli stand delle aziende ospitati nel Salone del trono di Palazzo ducale".

"Quest’anno, nello stesso giorno premieremo anche le eccellenze UniUrb, i nostri ’laureati capolavoro’, che si sono distinti nel proprio percorso professionale e verranno a raccontarci i segreti del loro successo".

"Non mancheranno – conclude il professor Alessandro Aldini, d – le occasioni per fare esperienza e acquisire quelle competenze necessarie per presentarsi al meglio a un colloquio di lavoro il 26 ottobre, augurando a tutti, come successo a tanti in passato, che quel giorno rappresenti un primo passo significativo verso un cammino professionale di grandi soddisfazioni". Il programma completo è al link https:hello.uniurb.itcareerday.