Un Carnevale da sogno per bambini e famiglie al Centro commerciale Rossini

Carnevale è sinonimo di festa, colori e allegria, e quest’anno il Centro Commerciale Rossini ha preparato un evento speciale per rendere questa giornata davvero indimenticabile per tutti i bambini e le loro famiglie. Oggi dalle ore 17, il centro si animerà con uno spettacolo unico, pensato per far sognare i più piccoli e stupire anche i più grandi. Protagonista dell’evento sarà il celebre staff del Circo Errani, pronto a incantare il pubblico con esibizioni spettacolari e momenti di pura magia.

"Un pomeriggio da sogno tra magia e animazione – scrivono gli organizzatori –. L’energia del Carnevale si respirerà in ogni angolo del centro commerciale, trasformato per l’occasione in un palcoscenico pieno di sorprese. I bambini potranno lasciarsi affascinare da giochi di magia, ballare e scatenarsi con le divertentissime baby dance e partecipare ad attività di animazione che li coinvolgeranno in un’atmosfera di festa senza fine. Oltre agli spettacoli, non mancheranno piccoli regali per tutti i partecipanti: il Centro Commerciale Rossini distribuirà gadget e caramelle, per regalare a ogni bambino un dolce ricordo di questa giornata speciale. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti: un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, immersi nella magia del Carnevale. Tra risate, spettacoli e sorprese, ogni bambino potrà sentirsi protagonista della festa".

l. d.