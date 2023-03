"Un centro Alzheimer qui? Nessuno lo sa"

Dalla giunta Acquaroli "una non risposta" alla richiesta della capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri, di un centro residenziale per demenze e Alzheimer da realizzare a Fano, nell’area accanto al centro diurno Margherita. "L’assessore Filippo Saltamartini – dichiara Ruggeri – ancora una volta non ha saputo dire se il centro sarà incluso nel piano socio-sanitario in corso di redazione, che attendiamo da anni. La delusione è forte soprattutto perché la richiesta proveniva non solo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, proprietaria dei terreni utilizzabili per l’intervento, ma anche dall’ordine provinciale dei medici, nonché dall’ex primario di geriatria dell’ospedale Santa Croce, Antonio Lacetera. La struttura affiancherebbe l’attività del centro diurno Margherita, già attivo da una decina di anni, e andrebbe a colmare una mancanza a livello provinciale". "Allo stato attuale – prosegue – i pazienti devono rivolgersi a strutture inappropriate, come Rsa e Residenze protette, o peggio ai pronto soccorso dove aggravano il sovraffollamento, se non vengono respinti. Preoccupa che la giunta Acquaroli non esprima ancora una posizione al riguardo, visti i dati che indicano 30mila casi di demenza nelle Marche, di cui 5mila in provincia e 1200 a Fano. Solo nel Fanese si stimano circa 120 casi in più ogni anno".

an. mar.