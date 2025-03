Un centro d’accoglienza alla ’Stazione di posta’

A chi aveva perso la speranza, una buona notizia. Il cantiere che darà a Pesaro la prima “Stazione di posta“ nella storia della città è stato consegnato alla ditta che la realizzerà al posto del vecchio edificio in degrado, in fondo a via dell’Acquedotto, dietro la caserma Del Monte. Cosa s’intende per stazione di posta?

"Entro l’anno – spiega il sindaco Andrea Biancani - realizzeremo una struttura di 317 metri quadrati, dedicata alla prima accoglienza per persone senza fissa dimora. Ci saranno anche degli spazi per pernottamenti brevi e delle docce che saranno collocati in questo edificio, struttura che abbiamo individuato perché a pochi passi dalla stazione del treno, un luogo centrale nei flussi di movimento delle persone senza fissa dimora. Si tratta di un progetto innovativo e inclusivo che darà dignità alle persone più bisognose e che ottimizzerà i nostri servizi di prima accoglienza".

Il valore della cosiddetta “Stazione di posta“ sarà la funzione sociale: "Al suo interno – spiega l’assessore Luca Pandolfi – saranno presenti un centro d’ascolto, il servizio fermoposta, la distribuzione di beni in riuso. Con la collaborazione dell’Ast è previsto di un servizio di psicoterapia e quello legale-amministrativo per agevolare l’accesso ai servizi demografici, sociali, sanitari e di collocamento al lavoro insieme a un ambulatorio medico. Insomma sarà un luogo sicuro – conclude Pandolfi – integrato con i centri di accoglienza e con le mense sociali, dove offrire servizi per il contrasto della povertà". Ai 970.000 euro destinati all’intervento sull’edificio, il Pnrr sociale ha finanziato ulteriori 180.000 di risorse per sostenere le spese per la gestione dei servizi.

Nella Stazione di posta sarà inserita "una sorta di “cabina di regia” sinergica nelle prassi destinate allaprima accoglienza – continu a Pandolfi, in qualità di presidente dell’Ats 1, rappresentato ieri anche dalla presenza, durante il sopralluogo del direttore Andrea Mancini –. Il tutto serve a migliorare le prestazioni a favore delle persone a rischio o in situazione di povertà estrema e di grave marginalità sociale. La cabina, opererà in sinergia e collaborazione con gli Ats della Provincia e con diverse realtà pubbliche e private territoriali del settore. Razionalizzeremo e potenzieremo i servizi oggi dislocati in maniera non organica sul territorio che saranno appunto guidati dalla regia". Secondo l’assessore Riccardo Pozzi, quello presentato ieri, è : "uno dei cantieri più importanti del Pnrr sociale. L’intervento è stato finanziato in parte dal Pnrr - Missione 5 e da fondi comunali per circa 75.000 euro. Sarà realizzato, dopo l’espletamento di procedura negoziata, dalla Termo Group".

s.v.r.