Un "ciclone" umano sulla spiaggia: ombrelloni divelti e gettati in mare. Torrette sradicate e lettini tagliati

Pesaro, 30 agosto 2025 – Un "ciclone" umano dai contorni disumani si è abbattuto con violenza inaudita nella notte tra giovedì e venerdì in un lungo tratto della spiaggia di levante. Il bilancio è devastante e, per i bagnini, avvilente: decine di ombrelloni divelti e buttati a mare, lettini squartati e aperti come scatolette, torrette dei bagnini di salvataggio sradicate e scaraventate in acqua assieme ai mosconi presi a martellate. E poi una firma inquietante lasciata sugli stessi ombrelloni: "Bolkestein 2027". Una scritta inneggiate alla direttiva europea che vorrebbe mettere a bando la gestione delle spiagge di cui da decenni e da più generazioni i bagnini si prendono cura.

Gli autori dei vandalismi sono quattro persone, presumibilmente giovani, incappucciate, che sarebbero state riprese da alcune telecamere e visti da un paio di albergatori che hanno dato l’allarme. Una volta arrivate sul posto le forze dell’ordine, i quattro si sono dati alla fuga in direzione porto. Fine del raid e inizio della conta dei danni. Fabio Buresta, di bagni Ciro: "Il raid è cominciato alle 4,31 del mattino. Le telecamere mostrano la ruspa di Marche Multiservizi è entrata nella spiaggia a quell’ora, in fondo a viale Trieste: non ha fatto in tempo a tornare indietro e ha trovato ombrelloni e torrette nell’acqua. Il raid è durato una decina di minuti. Da noi hanno abbattuto una quindicina di ombrelloni e poi hanno tagliato i lettini. Era già accaduto in passato. Hanno abbattuto anche la torretta. Danni per circa duemila euro". Ma chi sono? "Sono ragazzi che vanno in giro, cani sciolti, gente del posto probabilmente. Non so se c’è un movente politico – aggiunge Buresta – io nella scritta Bolkestein ci vedo ironia. Il fatto è che Pesaro non più una isola felice e bisognerebbe andare a vedere nelle famiglie, nelle case cosa è cambiato..."

Stefano Tombari di bagni Gilberto è sconsolato: "Ci hanno rotto quattro ombrelloni spaccando i perni, la torretta di salvataggio divelta. Hanno usato probabilmente una mazza hanno rotto anche i posacenere. Quest’anno è la prima volta che accade". Inquietante la firma: "Fa pensare che non siano ragazzetti. Bolkestein 2027 cosa vuoi che sappia un ragazzino. Forse ci sono facinorosi che aizzano alla violenza per questa causa. Ma qualcuno li ha visti da dagli alberghi. C’è una telecamera che vede entrare la ruspa per la pulizia della spiaggia: le torrette sono in piedi, dopo 15 minuti non più. Bisogna capire che la spiaggia è un luogo pubblico e deve essere monitorata e controllata come area pubblica. Mettono le telecamere in città? Le mettano anche qui. E non parliamo del mare che sci sta mangiando metri di spiaggia e file di ombrelloni anche quest’anno". Piove sul bagnato.

Davide Eusebi