"Un cielo stellato per le passeggiate in viale"

"C’è un “cielo stellato” a guidare la passeggiata sempre più verde, luminosa e spaziosa del lungomare di Pesaro". Lo scrive in una nota il Comune nel presentare l’allestimento estivo di viale Trieste. "La città si veste a tema – prosegue – per accogliere al meglio pesaresi e turisti in arrivo per questa “estate da Capitale” bandendo le auto dalla carreggiata del lato nord di viale Trieste e sostituendole con sedute bianche, fioriere con piante tropicali alternate a canne di bambù, arredi bianchi dalle forme allungate e istallazioni luminose di campanule e farfalle". "Più verde, più spazi: questi i due cardini del progetto di allestimento della parte nord di viale Trieste – aggiungono il sindaco Matteo Ricci, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni –. Un’area che, come Amministrazione, abbiamo “liberato” dalle auto da 3 anni, nella prima estate della pandemia per dare “respiro” alle attività economiche e ai visitatori. L’istituzione di Apu (Area pedonale urbana) in viale Trieste (insieme alle altre modifiche alla viabilità valide fino al 3 settembre), s’inserisce nella più generale riprogettazione dell’intero waterfront, che comprende anche la rigenerazione di piazzale D’Annunzio – aggiunge Pozzi –, i cui lavori si concluderanno i primi giorni di luglio, allungando la passeggiata nella parte sud del viale e creando una nuova piazza per la città".