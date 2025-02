Un clip per il Latin Grammy Award con il Maestro Alejandro Fasanini

L’Auditorium “Giovanni Santi“ di Vallefoglia sarà domani sede di un progetto artistico musicale di primissimo livello, promosso dalla Filarmonica Gioachino Rossini insieme al compositore argentino Alejandro Fasanini: la registrazione audio e video di un brano che parteciperà al contest musicale dei Latin Grammy Awards, una delle maggiori vetrine musicali del mondo.

Il Maestro Fasanini (foto) ha infatti scelto la Filarmonica Gioachino Rossini e il direttore Ivan Gambini per produrre un audio/video, con un brano intitolato “Tres movimientos para Pina Bausch, Martha Graham y Carolyn Carlson”, una composizione che vuole rendere omaggio a tre donne straordinarie, alle tre maggiori esponenti della danza del XX secolo, che hanno trasformato per sempre il modo in cui il corpo racconta storie ed emozioni. Il Maestro Fasanini è un compositore argentino che vive nelle Marche, ha studiato in Spagna e all’Accademia Nazionale del Tango di Buenos Aires, ed ha tredici album nella sua discografia. Da dieci anni è membro della Academy dei Latin Grammy.

I Latin Grammy Awards sono il massimo riconoscimento per la musica latina a livello internazionale, celebrando dal 2000 l’eccellenza musicale in lingua spagnola e portoghese. La cerimonia attira ogni anno un pubblico globale, amplificando la visibilità degli artisti nominati. I Grammy Awards, fondati nel 1959, rappresentano il più alto riconoscimento nell’industria musicale mondiale, con categorie che spaziano dalla musica classica al jazz, dal pop all’hip-hop.