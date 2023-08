Un concerto alla Galleria Rossini Ingresso libero

Prosegue la rassegna concertistica “Fuori Festival“. Oggi alle ore 18,30 appuntamento nella Galleria Rossini, in via Rossini 38, con Giosuè Scarponi, percussioni e Alceste Neri al pianoforte; quindi il 16 settembre, alle 17,30, in via del Vallato 25 dei coniugi Paianini con Jimena Llanos, mezzosoprano e Francesca Matacena al pianoforte.

Ingresso libero.