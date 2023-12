Un Concerto di Natale speciale con la violinista Francesca Dego

Nel ricco panorama natalizio non poteva mancare il Concerto di Natale organizzato dall’Ente Concerti di Pesaro (Teatro Rossini, oggi ore 21). Sul palco saliranno Francesca Dego, una delle violiniste più richieste della scena musicale internazionale, al fianco della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana con la guida di Gaetano D’Espinosa, giovane e talentuoso direttore che sostituirà l’indisposto Michele Spotti. La serata sarà dedicata a tre autori classici: Schubert, Mozart, e Beethoven. In apertura, la brillante Ouverture in sol minore di Franz Schubert, composta originariamente per pianoforte a quattro mani, e recentemente orchestrata da Giulio Castronovo. A seguire il Concerto per violino K. 216 di Mozart, modello di perfetto equilibrio formale fra solista e orchestra. Nella seconda parte uno dei brani più amati dal pubblico di tutto il mondo, la Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven.

Francesca Dego (foto) è una violinista di fama internazionale, con una carriera che spazia dalla collaborazione con le principali orchestre del mondo a incisioni discografiche acclamate. Recentemente ha intrapreso una tournée in Giappone e ha eseguito la Serenata di Bernstein alla Fenice di Venezia. Ha debuttato con la London Symphony sotto la direzione di Jonathon Heyward e si è esibita al Kennedy Center di Washington. Suona un violino Francesco Ruggeri del 1697. Gaetano D’Espinosa è considerato uno dei direttori d’orchestra più promettenti della nuova generazione. Biglietti da 8 a 20 euro.

ma. ri. to.