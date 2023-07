Un "Concerto mistico per Battiato" Cristicchi: "E’ stato un riferimento"

Simone Cristicchi e Amara (foto) alla seconda edizione dell’UlisseFest, la festa del viaggio Lonely Planet con "Concerto mistico per Battiato. Torneremo ancora" in programma domani alle 22 in piazza del Popolo a Pesaro. Ingresso gratuito. Perché la scelta di rendere omaggio a Franco Battiato?

"Battiato per me è stato un punto di riferimento da tanti anni – risponde Cristicchi -, e lo è ancora. La sua mancanza poi mi ha portato ad avere l’esigenza di mantenere vive le sue opere, ripercorrendo il suo vasto e ricco repertorio. Un modo per continuare il suo lavoro".

Come è nato il duo con Amara?

"Entrambi abbiamo la stessa attitudine a scrivere canzoni e diffondere messaggi e riflessioni con la musica. Abbiamo quindi realizzato questo progetto che è stata una scelta di allineamento delle nostre rispettive sensibilità".

Come avete selezionato i brani di Battiato da portare sul palco?

"Abbiamo prima ascoltato tutte le sue canzoni, concentrandoci sul repertorio spirituale, la scelta è ricaduta sui brani mistici e abbiamo deciso di cantare quelli che sono più nelle nostre corde emozionali. Quindi in scaletta ci saranno i successi come La cura, La stagione dell’amore e L’era del cinghiale bianco, ma anche canzoni meno note".

Musica ma anche parole. Sono previsti degli interventi? "Si tra un brano e l’altro parliamo, presentiamo la canzone, facciamo delle letture, anche ispirandoci a delle interviste rilasciate dallo stesso Battiato che raccontano di lui come artista e come uomo".

Per lei questa è la terza volta a Pesaro e con tre spettacoli diversi. Questo suo lavoro quando rientra nel tema dell’UlisseFest?

"Ci rientra pienamente. L’argomento è il viaggio e quello che io e Amara proponiamo è un viaggio interiore e umano nella spiritualità di tutte le religioni. Ci sarà infatti anche un momento dedicato ai canti sacri di tutte le aree religiose dall’induismo al cristianesimo ortodosso. Sarà un bellissimo viaggio musicale". Ad aprire l’edizione 2023 dell’UlisseFest sarà stasera alle 21,30 Vinicio Capossela in Piazza del Popolo. Il concerto è a pagamento. Capossela sarà il protagonista di una performance animata dalle musiche e dalle parole delle tredici canzoni urgenti che danno il titolo al suo nuovo album. Info. www.ulissefest.it

