Un concerto per voce e chitarra con l’énfant prodige di "Io canto"

Un duo voce e chitarra che emoziona e piace. Due artisti del territorio per un live acustico al Q-B quantobasta Villa di Pesaro, in programma domani alle 20.15 con ingresso libero. Sono il chitarrista fanese Giulio Vampa e la giovane Arianna Cleri di Fermignano, il cui valore vocale è ormai noto a livello nazionale. Ragazza prodigio già vincitrice di "Io Canto" di Gerry Scotti a 15 anni e finalista di "All Together Now" nota trasmissione televisiva su Canale 5, incontra oggi le sonorità della chitarra di Giulio Vampa, che in precedenza ha collaborato con Max Gazzè e con Francesco Baccini, per un live di brani internazionali ed italiani in una loro personale reinterpretazione acustica. Per Arianna Cleri, c’è ora l’opportunità di esibirsi anche per il pubblico di casa sua.