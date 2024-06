Un concorso per i settanta anni della ditta Giusto Gostoli

Sette decenni nel segno del costruire: è stato festeggiato nei giorni scorsi il settantesimo dalla fondazione della ditta Giusto Gostoli, con un evento speciale. L’azienda di materiali edili ha promosso un concorso chiamato “Fare il Diario“, rivolto ai bambini dell’Istituto Comprensivo Donato Bramante, e consistente nella creazione di copertine per diari scolastici, diari che saranno realizzati con queste creazioni artistiche degli studenti e donati a tutti gli alunni di Fermignano entro il prossimo anno scolastico 2024/2025. Tra le tante idee valide, i tre soci e fratelli Francesco, Giustina e Marco Gostoli, insieme al padre Giusto, alla preside Patrizia Smacchia e al sindaco Emanuele Feduzi, hanno premiato i disegni di Giacomo Betonica della classe 1ª A della scuola primaria e quello di Marilyn Cossignani della classe 2ª A della scuola secondaria, che andranno dunque a ricoprire i diari dei fermignanesi.

Sono stati anche donati alla scuola due computer e un mosaico raffigurante Fermignano, simbolo del legame profondo tra l’azienda Giusto Gostoli e la comunità locale. "Il concorso “Fare il Diario“ – spiegano i titolai della ditta – è solo una delle tante iniziative organizzate per questo settantesimo. Abbiamo pensato a tutte le fasce d’età: per i più piccoli, abbiamo effettuato una donazione alle scuole materne di Via Milano e dell’Alveare. Per gli adulti, dai dipendenti ai professionisti che lavorano con noi, abbiamo pianificato eventi durante l’estate, da un team building aziendale, una cena in nave sull’Adriatico e pesca d’altura notturna, all’Olimpiade del Muratore, un evento ad invito riservato alle partite IVA, per finire con un evento di formazione presso l’ex lanificio Carotti, riservato a ingegneri, architetti e geometri".

gio. vol.