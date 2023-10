Un convegno di avvocati internazionalisti

Pesaro città della cultura e sempre più internazionale. Venerdì scorso si è svolto al Charlie Urban Hotel il convegno internazionale dal titolo: "Le condizioni generali di contratto nei rapporti internazionali B2B", organizzato dalla Camera degli Avvocati Internazionalisti e Bacciardi Partners, studio legale internazionale d’affari che a Pesaro ha la sede principale. Moderatore l’avvocato Tommaso Mancini, partner di Bacciardi Partners e responsabile della sede operativa della Camera degli Avvocati Internazionalisti per la Regione Marche. Sono state approfondite dallo stesso Mancini e dall’avvocato Flavia Sabbatini tematiche legate alle ’battle of forms’, alle clausole vessatorie e altre criticità nell’utilizzo di condizioni generali di vendita all’estero. Di grande interesse per la platea, composta da avvocati e da legali in house provenienti dalle principali aziende del territorio, anche gli interventi dei legali internazionali: Giorgia Carandente da Monaco di Baviera, Géraldine Brasier Porterie da Parigi e Pedro Da Costa Mendes da Porto. "Obiettivo della Camera Internazionale è creare relazioni tra gli avvocati che svolgono la propria attività nell’ambito del diritto internazionale e contribuire alla loro specializzazione", ha concluso Mancini.