Domani alle ore 10 l’Aula Magna del Rettorato in Via Saffi 2 ospiterà un convegno sul Berlusconismo. Si analizzerà senza fini celebrativi ogni aspetto del trentennio berlusconiano e delle sue ricadute per l’economia e la società italiana e non solo, dalla politica alla corruzione, al liberismo. Interverranno Luigi Zingales dell’Università di Chicago, Roberto Schiattarella, James Newell, Sofia Ventura e Ilvo Diamanti. Segue dibattito. Diretta video su www.uniurb.itlive