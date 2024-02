Un corso di formazione sui minori e l’autismo: in un anno, 1360 pazienti

‘L’elaborazione sensoriale nei disturbi del Neurosviluppo’. E’ questo il titolo del corso di formazione per la presa in carico di minori con disturbo dello spettro autistico, disturbo della coordinazione motoria, disprassia verbale, disturbo primario di linguaggio. Due giornate organizzate dall’Ast di Pesaro e Urbino con il Dipartimento di Riabilitazione, Umee, Unità di Neuropsichiatria Infantile e Centro Autismo Regionale dell’Età Evolutiva di Fano. I dati del dipartimento di Riabilitazione per l’età evolutiva raccontano infatti di quasi 1360 pazienti presi in carico nel 2022, con 358 nuovi casi all’anno e 243 dimissioni. "La presa in carico dei minori con disturbi del neurosviluppo – spiega il direttore sanitario Edoardo Berselli - richiede una formazione specifica in costante aggiornamento". Il corso - tenuto da Caterina Apruzzese, logopedista specializzata in valutazione e trattamento dei disturbi comunicativi-linguistici e del feeding - ha approfondito le componenti dell’elaborazione, modulazione e discriminazione sensoriale, prassie, in modo da fornire ai professionisti approfondimenti sulla neurofisiologia del disturbo, criteri di valutazione per definire un profilo di funzionamento individuale e attività per orientare il trattamento riabilitativo con una presa in carico multidisciplinare di questi disturbi. "Tale approccio – conclude Berselli - risulta importante anche nell’ottica di accoglienza medico ospedaliera dei percorsi del progetto Dama che l’Ast ha istituito a partire da marzo 2023. Un progetto che ha portato in un anno a seguire 150 pazienti, con 191 visite specialistiche e 255 accessi complessivi".