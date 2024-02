Un corso sull’uso del defibrillatore

Il Comune di Mondavio in collaborazione con l’Avis di Corinaldo e l’associazione ‘FoRTE’ Ets (ente di terzo settore) ha organizzato un incontro divulgativo e formativo sull’utilizzo dei Dae, i defibrillatori automatici esterni. L’appuntamento è per stasera alle 21 alla biblioteca comunale di San Michele al Fiume, in via XXIV Maggio, e sono invitati a parteciparvi non solo i cittadini membri di associazioni, ma tutti coloro che vogliono essere potenziali volontari in grado di utilizzare in modo efficace uno strumento salvavita qual è un defibrillatore, che consente di risolvere situazioni legate all’arresto cardiaco.