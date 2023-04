Un cuoco al mare e operai in azienda

Azienda del settore metalmeccanico con sede nella provincia di Pesaro e Urbino è in cerca di un addetto per l’ufficio amministrazione. La risorsa si dovrà occupare prevalentemente della registrazione delle fatture. Viene richiesto il diploma di ragioneria o, in alternativa, una laurea in economia aziendale. Inoltre, è richiesta una figura che abbia un minimo di esperienza pregressa nel settore. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] indicando nell’oggetto il riferimento: Rif. CPU13 – Amministrazione MC).

New Zanca srl di Mombaroccio, ricerca 1 tirocinante da formare come addetto all’assemblaggio di mobili. Il tirocinio sarà finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time: 8-1214-18. Per candidarsi inviare cv a: [email protected]

Azienda di telecomunicazioni che si occupa di installazioni di fibra ottica cerca operai addetti a operazioni di scavo, posa e giunzioni per implementare reti di fibra ottica su cantieri diversi sparsi nel territorio di tutta la provincia. Non viene richiesta esperienza pregressa ma consigliabile il possesso di eventuali patentini (mini escavatori e altri).

Sede di lavoro a Pesaro e comuni limitrofi, orario lavorativo a tempo pieno. Per candidarsi inviare il proprio curriculum a [email protected]

Vin’s Cafè di Pesaro è in cerca di un cuocoa per la stagione estiva, da aprile a settembre, con minimo di esperienza e che sia disponibile per doppio turno (pranzo e cena). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] o chiamare il numero 349 7544354.