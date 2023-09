Un cuore grande così. Ecco un nuovo defibrillatore. E domani la Festa del donatore

VALLEFOGLIA

La sezione Avis di Montecchio-Sant’Angelo in Lizzola ha regalato alla comunità un nuovo defibrillatore pubblico (‘Dae’), adatto per adulti, bambini e neonati, che è stato installato in piazza della Repubblica. L’inaugurazione di questo apparecchio è avvenuta ieri mattina, al termine di una conferenza stampa di presentazione del progetto che prevede anche la celebrazione della ‘Festa del donatore’, in programma domani all’hotel Blu Arena di Montecchio a partire dalle ore 20. Presenti alla cerimonia il vice sindaco Barbara Torcolacci, Emma Dionigi, Matteo Palazzi e Filippo Torcolacci, rispettivamente presidentessa, vice presidente e segretario Avis della Sezione di Montecchio-Sant’Angelo in Lizzola, la presidentessa della Croce Rossa Italiana Comitato Montelabbate-Vallefoglia Sara Mengacci, i volontari della Protezione Civile e don Marco Di Giorgio, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio. L’iniziativa ha cominciato a prendere vita dallo scorso anno, vedendo collaborare l’Avis e la Croce Rossa di Montecchio per fornire un dispositivo salvavita accessibile 24 ore su 24.

"Oltre alla donazione del defibrillatore, abbiamo offerto ai nostri donatori sia il corso del primo soccorso sia quello per l’utilizzo del defibrillatore stesso – ha raccontato Emma Dionigi –. Questo dono alla comunità rientra nel nostro spirito associativo, e ringraziamo la Croce Rossa per averci aiutato con corsi e nella scelta di un modello di defibrillatore che fosse il più accessibile possibile. Sarà a disposizione di tutti, nasce con l’idea di essere alla portata di chiunque, anche se con il corso vengono date delle linee guida importanti. Questa iniziativa – ha proseguito – ci rende orgogliosi perché questi apparecchi di solito non vengono installati in piazza, solo nelle grandi città accade. Nella nostra zona probabilmente siamo i primi ad averlo, portando avanti sempre la nostra missione finalizzata alla solidarietà, all’altruismo e al volontariato".

La presidentessa fa sapere infine che sono circa 50 i donatori ad aver partecipato ai corsi organizzati, e proprio durante la ‘Festa del donatore’ di domani avverrà la consegna degli attestati dei corsi di primo soccorso e di Blsd (acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore, ndr) che insegna a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.