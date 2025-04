Un delitto sotto gli occhi sorpresi del grande Piero della Francesca

Palazzo Ducale di Urbino, vigilia di Natale del 1461: Piero della Francesca e Ottaviano Ubaldini stanno lavorando alla composizione della pala Montefeltro quando dalla finestra vedono un uomo, il medico di corte, morire misteriosamente. Inizia così l’ultimo romanzo della scrittrice Chiara Montani, intitolato “L’artista e il Signore di Urbino“ (Garzanti), nelle librerie da qualche giorno. L’abbia raggiunta telefonicamente per chiederle come mai un romanzo ambientato nella città ducale.

Montani, perché Urbino?

"Era un’idea che covavo da tempo. Questo libro è il terzo di una trilogia che vede protagonisti Piero della Francesca e una pittrice immaginaria, Lavinia. Il primo l’ho ambientato a Firenze, il secondo a il terzo non poteva che essere a Urbino, una corte unica, un posto bellissimo dove Piero ha lavorato tanto e dove ha realizzato i suoi lavori più celebri. Mi piaceva concludere proprio qui".

Quindi si mette la parola fine alle avventure della sua pittrice-detective?

"Per Lavinia si è chiuso un cerchio, le ho dato un finale compiuto. Poi, non si può mai sapere…".

Torniamo alla trama: cosa accade dopo il delitto?

"Piero ha dei dubbi sulla morte naturale dell’uomo. Lavinia nel frattempo, da Roma dove era, si imbatte in Battista Sforza giunge al suo seguito a Urbino, dove rincontra Piero, e i due iniziano a indagare".

E poi?

"Cominciano a comparire dei messaggi misteriosi che accusano Federico e Ottaviano di turpi malefatte, mettendo scompiglio nella corte, spariscono persone, ci stanze proibite e tra cantieri, segrete e artisti di corte, Lavinia ritroverà il coraggio per fronteggiare un complotto davvero diabolico".

Cosa l’ha ispirata di più di Urbino?

"Come luogo, il convento di Santa Chiara, tra i personaggi davvero tanti. Non so da chi iniziare!".

Per questo ha fatto un elenco, all’inizio del libro?

"Ho voluto fare la lista dei personaggi presenti come aiuto, un po’ una bussola per il lettore, perché sono tantissimi. Ottaviano Ubaldini, a cui mi sono appassionata visitando la rocca di Sassocorvaro, Fra Carnevale, che nel mio libro è un po’ come il prezzemolo, capo architetto, possiede tutte le chiavi, ha molte conoscenze, amicizie e poteri. Poi Battista, e tanti uomini e donne di corte, alcuni dei quali frutto della mia invenzione".

Ma ha messo una mappa…

"Sì, anche quella per facilitare il lettore: non ha pretese storiche, anche perché il palazzo ducale non era concluso, ma serve per dare un aiuto a capire i tanti luoghi chiave del romanzo".

Battista Sforza e la sua Lavinia andranno d’accordo?

"Sì, Battista fu coltissima e anche spiritosa, e si capirà subito con la protagonista, una donna anticonvenzionale, che è un’incarnazione di tutte le pittrici; non può trattenere la sua creatività e la sua curiosità da investigatrice".

Lei scrive e ama l’arte.

"Sono convinta che l’arte possa rompere gli argini e costruire rapporti inattesi: con l’arte e la creatività succede sempre qualcosa di bello".

Giovanni Volponi