Un derby stile ducale. C’è Urbania-Urbino

Oggi nel menù della decima giornata del girone d’andata il piatto forte è il derby tra Urbania- Urbino. Gare casalinghe per le altre due provinciali (Alma J. Fano e K Sport Montecchio Gallo). Importante per la classifica anche il match Chiesanuova- Osimana. Questo il programma.

Urbania Calcio- Urbino Calcio. "Giochiamo questo derby davanti al nostro pubblico al quale vorremmo dare una grande soddisfazione con una prestazione da squadra importante- commenta alla vigilia del match il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi - non inganni la classifica dell’Urbino, è una squadra costruita per fare un campionato di alto livello, con giocatori forti ed esperti per la categoria, servirà un Urbania perfetta in entrambe le due fasi e per tutti i novante e oltre minuti della gara". "Non è una partita come le altre- dice dalla parte dell’Urbino il dg Ivan Santi- è la partita più sentita della stagione. Ci arriviamo dopo una bella vittoria casalinga e con un entusiasmo ritrovato". Si gioca al Comunale ‘G.Guerra’ di Urbania alle ore 14,30. Arbitra Marco Antonuccio di Roma 1.

K Sport Montecchio Gallo- Portuali Calcio Ancona. "Una partita difficile- dice il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- ci aspetta un avversario che salirà a Montecchio con la voglia di rifarsi dell’ultima, a detta di tanti, non meritata sconfitta". Si gioca alle ore 14,30 al Comunale ‘Spadoni’ di Montecchio. Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Alma Juventus Fano- Tolentino. L’Alma Juventus Fano vorrebbe tanto cogliere il primo successo stagione, di certo non sarà facile perché si trova a dover affrontare un Tolentino in salute come ha dimostrato sette giorni fa battendo in rimonta l’Urbania (che comunque non aveva demeritato). Ritornando al Fano in settimana è arrivato l’attaccante Cheke Yacouba Cissé, classe ‘92 con molteplici esperienze in Francia ed in Italia (Nuorese, V.Castelfranco). Quest’ anno, nell’ Universal Roseto dove in 7 partite ha collezionato 6 goal. Si gioca al Comunale principale di Fermignano alle ore 14,30. Arbitra Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Atletico Mariner- Sangiustese. Qui si gioca alle ore 15 al Comunale ‘Ciarrocchi’ di Porto d’Ascoli. Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Chiesanuova- Osimana. Arbitra: El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Montegranaro- Matelica. Arbitra Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Monturano calcio- Fabriano Cerreto. Arbitra Marco Fiermonte di Macerata.

Maceratese- Montefano. Qui il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Arbitra Andrea Augello di Agrigento.

Amedeo Pisciolini