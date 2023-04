Un dispositivo anti-barriere dagli studenti del Don Orione

Un loro progetto per una città più accessibile e una nuova sfida culturale per i ragazzi dell’Iti Don Orione, indirizzo meccatronico, coinvolti dall’amministrazione comunale e dall’Università politecnica delle Marche nella realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Le classi terze, quarte e quinte dell’Iti Don Orione da novembre sono impegnate a progettare un sistema di sollevamento verticale, che possa permettere a chi si trova in carrozzina l’accesso in autonomia a vari servizi pubblici (bancomat, sportelli, campanelli….) che al momento sono loro inaccessibili. Un progetto presentato nei giorni scorsi al Cinema Masetti dagli stessi studenti con il supporto del loro professore Francesco Orazi, che ha illustrato i benefici di questo dispositivo: "Al momento c’è una gara tra gli studenti, divisi in piccoli gruppi da tre persone, per il progetto migliore. Gli studenti stanno mettendo in pratica con molto entusiasmo le proprie competenze (dal disegno ai calcoli strutturali, passando per la scelta dei materiali e l’analisi dei costi, ndr) perché sanno che il progetto migliore potrebbe essere realizzato. Ci sono infatti già alcune aziende che si sono dette disponibili alla realizzazione di un prototipo. Poi, grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, in futuro si potranno anche creare dei percorsi di alternanza scuola lavoro".

Al termine della presentazione, la Garante provinciale per i diritti delle persone con disabilità Maruska Palazzi ha lanciato una nuova sfida agli studenti, evidenziando come "le barriere non sono solo fisiche, ma anche ostacoli non tangibili che rappresentano un limite di accesso. Vi sfido quindi a nominare all’interno della scuola un Garante, anzi no… diventate tutti garanti e fatemi sapere se c’è qualcosa che ancora non va".

Tiziana Petrelli