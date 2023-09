Un dono per la Protezione civile a Marotta: la casetta della famiglia Gasperini

Grazie alla generosità della famiglia Gasperini, marottese doc e titolare del ‘Ristorantino Primasecca’ di Torrette di Fano, ora l’associazione di protezione civile ‘Faà di Bruno’ di Marotta-Mondolfo dispone anche di una casetta prefabbricata (in foto) da utilizzare per le sue attività. "I Gasperini sono da sempre al fianco del nostro gruppo – sottolinea il presidente della ‘Faà di Bruno’ Enrico Vitali - con donazioni, supporto e amicizia, per sostenere il lavoro di tanti volontari che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità non solo per le situazioni di emergenza, ma anche per piccoli quanto preziosi servizi, come quello volto a garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza di bambini e ragazzi da scuola".

"Nei prossimi giorni – aggiunge – decideremo insieme alla giunta dove collocare questa nuova struttura, che sarà un ulteriore, importante strumento per le nostre attività, in caso di emergenze e pure per i servizi a supporto dell’amministrazione e di collaborazione con gli altri gruppi di protezione civile del comprensorio". L’associazione ‘Faà di Bruno, nata nel 2015, vanta al momento 70 volontari che si occupano di varie attività, compresi i servizi di sicurezza in caso di manifestazioni. "Chi volesse avere maggiori informazioni o intendesse intraprendere la ‘carriera’ da volontario – conclude Vitali – ci può contattare sulla nostra pagina Facebook e sugli altri social".

s.fr.