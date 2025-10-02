Un dormitorio nel ’salotto buono’. Clochard e letti di cartone: viale Trieste ha i suoi poveri

Da viale Trieste, con i suoi alberi ordinati e i palazzi eleganti, lo sguardo cade su un’ombra ingombrante, a fianco dell’ex hotel Principe. Un tempo zona di prestigio per i turisti del mare, oggi quell’ex locale che fa angolo con via Vespucci e che un tempo ospitava una libreria, poi sostituita da pub o pizzerie, ora è una carcassa vuota e scrostata, ridotta in parte a dormitorio improvvisato.

Al piano terra, dove fino a poco tempo fa si servivano pizze e piadine, dormono i clochard: cartoni stesi come letti, un materassino giallo con una coperta buttata sopra, lattine vuote, bottigliette d’acqua accanto a un lavandino arrugginito, perfino un pacchetto di patatine lasciato a metà. È il ritratto amaro di un angolo del salotto buono cittadino che convive con scene di degrado a due passi dal mare e dal centro. Qualche mese fa le volanti della Polizia erano già dovute intervenire, identificando due persone che avevano trovato rifugio proprio lì, nel cuore del lungomare di Pesaro. Sul retro dell’immobile una porta forzata, giornali sparsi a terra, resti di cibo. Una fotografia che vale più di mille convegni sull’emergenza abitativa: quando cala la sera e scendono le temperature, chi non ha un tetto si infila dove può. Non è un caso isolato.

A inizio estate lo stesso copione si era ripetuto alla Casa del Combattente, in via dell’Arsenale, dietro il duomo. All’interno della storica sede associativa, il custode aveva trovato coperte, resti di cibo e un giaciglio improvvisato: segni evidenti di un passaggio notturno. Allarme, carabinieri sul posto, rimozione degli oggetti e cambio serrature. Lì la vicenda si era chiusa con una denuncia contro ignoti per invasione di edifici, perché, essendo un’associazione e non un’abitazione, non si applica il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che tutela i proprietari in caso di occupazione di case private. Una sottigliezza giuridica che però non cambia la sostanza: gli edifici vuoti fanno gola a chi un tetto non ce l’ha.

E sempre in centro, lo scorso giugno, due giovani tunisini di 23 e 24 anni erano stati denunciati per occupazione abusiva in via Gavardini, all’interno di un ex studio odontotecnico. Lì abitavano già da marzo, in tre. Il blitz congiunto di carabinieri e polizia locale aveva chiuso la parentesi, con tanto di denuncia e sgombero. Tre episodi in pochi mesi, tutti dentro la stessa cornice: immobili abbandonati, spazi dimenticati che diventano rifugi precari, segnalando quanto la questione abitativa non sia un tema astratto ma un fatto che si consuma sotto gli occhi di chi passeggia in centro e al mare. A Pesaro, tra viale Trieste e il centro storico, l’invisibile diventa improvvisamente visibile.