Un esercito di ubriachi. Arrestato uno stalker

Tanti interventi e numerosi controlli da parte delle Volanti della Questura durante la giornata del primo maggio. E’ il bilancio della giornata di festa che ha visto gli agenti della questura impegnati, in particolare, alla stazione, al parco XXV Aprile, in piazzale Matteotti, in piazzale Falcone e Borsellino e in viale Trieste. Complice la giornata festiva, la maggior parte delle segnalazioni ricevute dalla questura hanno avuto come principale protagonista l’abuso di sostanze alcoliche.

Un intervento al parco XXV Aprile è stato effettuato nei confronti di una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica che pretendeva di essere di essere ospitato nella casa di accoglienza e ha preso a calci la porta e tirato pugni alle finestre. Alle 22 in piazzale Matteotti le Volanti hanno controllato un numeroso gruppo di persone presenti. E poco dopo la mezzanotte è stato necessario un ulteriore intervento per una persona molesta in piazzale Falcone e Borsellino. La lunga giornata è terminata alle 2 in viale Trieste quando alcuni clienti di un pub hanno danneggiato la vetrina del locale dopo un diverbio per una consumazione a loro dire già pagata. In totale sono state controllate ben 126 persone, delle quali 20 erano coinvolte nelle richieste di intervento al 112. Due sono state le persone sanzionate per ubriachezza molesta e a un altro è stato redatto un ordine di allontanamento. Per quanto riguarda il danneggiamento al locale i poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.

E i carabinieri, la notte tra sabato e domenica, hanno arrestato un 20enne pakistano che ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti di una 17enne di origine russa ma residente a Fano. Su di lui pende un’accusa per stalking e la misura era stata applicata nel febbraio scorso. La ragazza ha chiamato i carabinieri trovandosi il giovane a poca distanza e i militari sono intervenuti subito. L’arresto è stato convalidato ieri mattina in tribunale.