Un etto di hashish nell’armadio. Trentenne incensurato patteggia

Gli agenti della squadra mobile della polizia lo hanno arrestato nella sua casa in strada delle Marche, dove abita con la compagna e il figlio di 3 anni. Nascosti nell’armadio aveva circa 100 grammi di hashish, due pasticche di ecstasy e una piccola quantità di marijuana. Si tratta di un 30enne pesarese, incensurato, che è finito in manette sabato pomeriggio per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, in tribunale a Pesaro, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto.

Il 30enne, assistito dall’avvocato Marco Defendini, ha patteggiato 6 mesi di reclusione, pena sospesa. Il giovane, lavoratore stagionale negli alberghi, ora in disoccupazione, si è difeso dicendo che la droga era per lui e per pochi amici. Alla vista degli agenti che hanno suonato alla sua porta il ragazzo ha consegnato spontaneamente la droga che aveva in casa. Una parte, circa 10 grammi di hashish, li aveva in tasca e il resto lo teneva nell’armadio della camera da letto.

Un altro colpo messo a segno dalla polizia nella lotta allo spaccio. Meno di un mese fa la polizia aveva effettuato un maxi-sequestro di 15 chili di hashish a un cittadino straniero che, dal centro abitato di Pesaro, stava per varcare il casello autostradale.