Un ex Vuelle per portare benzina al Loreto. Franco Del Moro pronto per una nuova sfida

L’oratorio di Loreto è pieno zeppo, esattamente come il 14 luglio scorso quando la nuova dirigenza gettava il cuore oltre l’ostacolo annunciando l’iscrizione alla serie B. Quaranta giorni dopo il roster è fatto e l’appuntamento è per presentare la campagna abbonamenti. Con sorpresa: il ritorno a Pesaro di Franco Del Moro, ex presidente della Vuelle e personaggio amatissimo in città. Tanto che alcuni ultras della curva, assenti alla presentazione dei biancorossi, ieri invece erano presenti.

"Il nostro primo obiettivo - spiega Alessandro Mengucci di Consultinvest, main sponsor della squadra - è stato quello di creare con cura uno staff in cui fidarci totalmente l’uno dell’altro. E ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere in questo gruppo uno come Franco Del Moro, che ho sempre conosciuto per la sua generosità, trasparenza ed empatia". Si occuperà di marketing e comunicazione affiancando Filippo Fabbri, che ha presentato il nuovo brand della società: "Partecipiamo ad un campionato dove affronteremo avversarie come la Pielle Livorno che ha 3.000 spettatori, il nostro sogno in questa ripartenza è quello di creare una community attorno al Loreto". In linea con quanto dice il presidente Vincenzo Baldini: "Vorremmo avvicinare soprattutto i giovani oltre agli appassionati storici: pensiamo di poter suscitare un certo interesse e puntiamo ad un pubblico che viva il basket con rispetto e correttezza".

La campagna abbonamenti propone quattro fasce di prezzo: "gli amici del presidente" come li chiama Mengucci, ovvero l’abbonamento ’Platinum’ che al costo di 1.000 euro e comprende l’abbonamento a Lnp Pass (per vedere le partite non solo della B ma anche dell’A2) 4 abbonamenti, una felpa e un purificatore d’aria Fujitsu; quindi l’abbonamento ’Gold’ che con 100 euro dà diritto oltre alla tessera anche a Lnp Pass; infine l’abbonamento ’Silver’ che costa 80 euro per gli adulti e 20 per la fascia d’età che va dai 12 ai 25 anni. Le tessere saranno in vendita al Circolo di Loreto, Dalla Cira, all’edicola Mosca di viale Trieste e da Assifabbri. Al botteghino, invece, i biglietti costeranno 15 euro (l’intero), mentre il ridotto (dai 12 ai 18 anni) 5 euro. "Entrano gratis solo gli under 12, gli atleti del Loreto, dei Bees e di SR16, tutti gli altri pagheranno, sponsor compresi" sottolinea Mengucci.

Chiusura per il gm Ligi: "L’obiettivo? Evitare l’ultimo posto e giocarci la salvezza ai playout sarebbe già tanta roba. Abbiamo visto nella prima amichevole contro Jesi che certe avversarie nemmeno possiamo guardarle, ma il vero successo è riuscire a disputare una serie B nazionale che mancava in città da vent’anni". Si parte il 20 settembre.

Elisabetta Ferri