Un ex Vuelle per portare benzina al Loreto. Franco Del Moro pronto per una nuova sfida

CronacaUn ex Vuelle per portare benzina al Loreto. Franco Del Moro pronto per una nuova sfida
26 ago 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
Serie B, annunciato ieri il suo ingresso come dirigente durante la presentazione della campagna abbonamenti. Il via il 20 settembre

La dirigenza del Loreto, insieme all’assessore Della Dora, accoglie Franco Del Moro

L’oratorio di Loreto è pieno zeppo, esattamente come il 14 luglio scorso quando la nuova dirigenza gettava il cuore oltre l’ostacolo annunciando l’iscrizione alla serie B. Quaranta giorni dopo il roster è fatto e l’appuntamento è per presentare la campagna abbonamenti. Con sorpresa: il ritorno a Pesaro di Franco Del Moro, ex presidente della Vuelle e personaggio amatissimo in città. Tanto che alcuni ultras della curva, assenti alla presentazione dei biancorossi, ieri invece erano presenti.

"Il nostro primo obiettivo - spiega Alessandro Mengucci di Consultinvest, main sponsor della squadra - è stato quello di creare con cura uno staff in cui fidarci totalmente l’uno dell’altro. E ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere in questo gruppo uno come Franco Del Moro, che ho sempre conosciuto per la sua generosità, trasparenza ed empatia". Si occuperà di marketing e comunicazione affiancando Filippo Fabbri, che ha presentato il nuovo brand della società: "Partecipiamo ad un campionato dove affronteremo avversarie come la Pielle Livorno che ha 3.000 spettatori, il nostro sogno in questa ripartenza è quello di creare una community attorno al Loreto". In linea con quanto dice il presidente Vincenzo Baldini: "Vorremmo avvicinare soprattutto i giovani oltre agli appassionati storici: pensiamo di poter suscitare un certo interesse e puntiamo ad un pubblico che viva il basket con rispetto e correttezza".

La campagna abbonamenti propone quattro fasce di prezzo: "gli amici del presidente" come li chiama Mengucci, ovvero l’abbonamento ’Platinum’ che al costo di 1.000 euro e comprende l’abbonamento a Lnp Pass (per vedere le partite non solo della B ma anche dell’A2) 4 abbonamenti, una felpa e un purificatore d’aria Fujitsu; quindi l’abbonamento ’Gold’ che con 100 euro dà diritto oltre alla tessera anche a Lnp Pass; infine l’abbonamento ’Silver’ che costa 80 euro per gli adulti e 20 per la fascia d’età che va dai 12 ai 25 anni. Le tessere saranno in vendita al Circolo di Loreto, Dalla Cira, all’edicola Mosca di viale Trieste e da Assifabbri. Al botteghino, invece, i biglietti costeranno 15 euro (l’intero), mentre il ridotto (dai 12 ai 18 anni) 5 euro. "Entrano gratis solo gli under 12, gli atleti del Loreto, dei Bees e di SR16, tutti gli altri pagheranno, sponsor compresi" sottolinea Mengucci.

Chiusura per il gm Ligi: "L’obiettivo? Evitare l’ultimo posto e giocarci la salvezza ai playout sarebbe già tanta roba. Abbiamo visto nella prima amichevole contro Jesi che certe avversarie nemmeno possiamo guardarle, ma il vero successo è riuscire a disputare una serie B nazionale che mancava in città da vent’anni". Si parte il 20 settembre.

Elisabetta Ferri

