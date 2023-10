Un fabbro specializzato per officina di Vallefoglia

Officina di Vallefoglia che opera nel settore della lavorazione artistica del ferro, realizzazione di ringhiere, cancelli, scale e grandi strutture cerca fabbro con esperienza pregressa.

Strumenti richiesti per l’utilizzo ottimale del lavoro: trapano a colonna, smerigliatrice, sega a nastro, saldatrice, punzonatrice, sega per metalli e troncatrice. Orario di lavoro richiesto: 8-1214-18, con turni dal lunedì al venerdì .

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: info@officinamalafronte.com oppure telefonare al numero 0721 472358. In alternativa, per maggiori info. a riguardo, contattare via email il centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it o al seguente numero: 0721 6303813.