Un fanese ai vertici del basket. Bargnesi, fenomeno fin da piccolo

Era dai tempi di Beppe Frausini, oggi stimato architetto, che un giocatore di scuola fanese non saliva nella massima serie di basket. Adesso ne arriva un altro: Andrea Bargnesi, 23 anni, 1,82 centimetri, play. Perché la squadra dove ha militato, e cioè la storica Libertas di Livorno, è stata promossa nel campionato di serie A2 e quindi il prossimo anno Pino Sacripanti se lo ritroverà di fronte come avversario. Questo perché la società toscana pare sia intenzionata a tenerlo nel roster anche la prossima stagione. Va detto, tra le curiosità, che assieme ad Andrea Bargnesi giocava na Livorno anche il figlio di Rodolfo Terenzi, Diego, che però ha festeggiato la promozione dalla tribuna per un infortunio.

Per una serie di ragioni Andrea Bargnesi, non è mai approdato alla Vuelle anche se uno dei primi a segnalarlo come un vero e proprio talento è stato Mauro Procaccini che della materia s’intende, avendo giocato come play per molti anni nella massima serie. Perché Mauro Procaccini come sponsor di Bargnesi? "Perché quando Bargnesi aveva 14 anni, il Basket Fanum aveva una collbarazione con Pesaro ed io sono andato ad allenare quei giovani. Con la Under 14 siamo arrivati alle finali nazionali, ma Bargnesi impressionò tutti in un torneo di Natale perché si giocava contro l’Armani Milano, una squadra schiacciasassi e Andrea senza nemmeno forzare mise a segno 50 punti. Onestamente non mi ero nemmeno reso conto – continua Procaccini – che avesse segnato tanto anche perché non aveva mai forzato le situazioni in campo. Ha fatto l’inferno e per questa ragione lo avevo segnalato ai dirigenti della Vuelle, ma qualcosa non andò bene".

Adesso Andrea Bargnesi rispunta all’onore delle cronache per questa promozione. "Bisogna tenere conto – continua Procaccini – che ha giocato tanto in una situazione dove aveva davanti, nel suo ruolo, un americano. E nonostante questo ha giocato una media di venti minuti a partita mettendo a segno una decina di punti a gara".

Siamo davanti alla solita storia e cioè ‘quello è troppo piccolo e non va da nessuna parte...‘ "Sì, la solita storia dei luoghi comuni per cui i piccoli non hanno storia ai livelli alti. Cosa invece che non è affatto vera – dice Procaccini – perché nella pallacanestro ci sono anche i piccoli soprattutto se sanno giocare a pallacanestro. Questo lo passo dire come testimonianza diretta visto che sono un metro e 80 ed ho giocato in serie A ai massimi livelli. La stessa cosa la dicevano per un altro giocatore pesarese e cioè Giovanna Diana ma in linea di massima questi discorsi si sono sentiti per diversi altri play di scuola locale. Luoghi comuni che hanno poco senso. Comunque per quello che riguarda Andrea Bargnesi si è davanti fra l’altro ad un bravissimo ragazzo e dietro ha anche una bella famiglia. Ogni tanto ci sentiamo perché siamo rimasti in contatto e il fatto che sia arrivato in serie A con Livorno mi fa molto piacere".

