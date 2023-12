Un Farrettone da gustare

Gli antichi Romani avevano capito, come sempre con buon anticipo, che il farro è un cereale speciale, a lento rilascio di energia (non a caso essi lo mangiavano prima delle battaglie), leggero, e nutriente, ma soprattutto buono. Dall’azienda Monterosso di San Lorenzo in campo arriva un panettone impastato con la varietà cara agli antichi romani, il triticum dicoccum. Un dolce pregiato che va al di là della convenzione e racconta molto altro. Si presenta compatto e già armonico alla vista, con un aspetto giallo antico. Ha profumo di germe di grano, zafferanella, lievito madre, quindi di nocciolato con freschezza vanigliata. Il gusto è pulito, con richiami alla pasta madre, di eccellente croccantezza e cremosità. Ha incursioni di frutta martorana e retrogusto balsamico di legno di cedro. E’ un panettone piacevole, di grande equilibrio zuccherino: non avrete affatto assuefazione mangiandolo, come purtroppo capita spesso con panettoni nei quali c’è una percentuale di zucchero esagerata e che tutto copre. Questo dolce natalizio valorizza un cereale che oltre ad essere buono, è anche ricco di proprietà benefiche per la nostra salute. Non dimentichiamoci che il farro è tra i cereali indicati contro il picco glicemico, che in tempi di abbuffate natalizie non è male.

d.e.