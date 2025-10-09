Un femminicidio a Pesaro nel ’600. Svelato il segreto del San Bartolo

Un "femminicidio" a Pesaro agli inizi del Seicento. È la scoperta che verrà documentata, assieme ad altre, sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Cenobio di San Bartolo, quando, in occasione delle giornate d’autunno del Fai (Fondo per l’ambiente italiano), sarà presentato il restauro delle due pale sovrastanti i due altari laterali, "afflitte" da patine di nerofumo causato da candele. Un intervento eseguito magistralmente da Giorgia Tinchini con Romeo Bigini e commissionato dal professor Giorgio Aceto, uno dei comproprietari del complesso, che aveva già contribuito nel 2002 al recupero della tela sovrastante l’altare maggiore insieme all’Ente Parco San Bartolo. Scoperte fatte dalla storica dell’arte Grazia Calegari che ha più volte affiancato Aceto nella sua cinquantennale, costante opera di valorizzazione del sito.

Ed è stato lui stesso a segnalare come queste due opere siano in relazione fra loro: "Una – afferma Giorgio Aceto – rappresenta ‘la guerra’ e l’altra, in contrasto, ‘la pace’, soprattutto attraverso le rispettive rappresentazioni presenti come sfondo. Un contrasto così drammaticamente attuale nel nostro presente, malgrado siano trascorsi ben quattrocento anni dalla loro creazione. Nella pala posta a sinistra, dipinta intorno al 1615, raffigurante “La Madonna orante tra Maddalena e santa Caterina d’Alessandria, con sant’Agostino e san Onofrio eremita”, sorprende subito constatare come in basso sia proprio raffigurato un soggetto anomalo rispetto ai canoni coevi previsti per una chiesa: una scena di guerra con un cannone, una torre cilindrica e la violenza omicida d’un armato su una donna sdraiata e totalmente inerme. Immagine allegorica ed esplicativa di come la distruttività possa tragicamente prevalere. Ognuno dei due santi raffigurati in basso parrebbero proporre una diversa reazione a fronte dei “disastri della guerra” (così icasticamente definiti da Francisco Goya) con due modalità apparentemente opposte. Agostino sembra incoraggiare ad operare nel reale, orientando però il nostro cammino sull’ideale religioso: nella mano destra tiene ancora lo stilo con cui ha vergato i numerosi libri raffigurati, mentre con la sinistra indica l’ultraterreno. Onofrio, all’opposto, costituisce un modello di ritiro esclusivo da un mondo sentito come inaccettabile, proponendo la penitenza per combattere in noi stessi la violenza, e contemplando un teschio come specchio della nostra finitudine, a cui arrendersi". A questa riflessione, la Calegari unisce la propria approfondita indagine comunicando che – grazie al restauro – ha finalmente potuto individuare insieme all’iconografia la paternità di tale opera attraverso l’analisi del linguaggio pittorico. Infatti ha riconosciuto nel particolarismo descrittivo, nella tendenza ai panneggi rigonfi il linguaggio di Antonio Cimatori detto ‘il Visacci’ (1550 c.-1623), corroborate anche da una analogia fisionomica, riuscendo così finalmente a proporre un’attribuzione convincente. E veniamo al quadro posto nell’altare destro rappresentante “La Madonna del Rosario con san Domenico e il beato Pietro Gambacorta da Pisa”, firmato dall’autore Giulio Cesare Begni (1579-1659) e datato 1623. Secondo Aceto "tale raffigurazione ben si presta a rappresentare la ‘pace’, perché il culto della Madonna del Rosario è legata alla vittoria di Lepanto del 7 ottobre 1571, quando la flotta cristiana della Lega Santa sconfisse quella ottomana, attribuendo poi la vittoria all’intercessione di Maria sollecitata da un’assidua recita del rosario da parte dei combattenti cristiani. Sullo sfondo, un panorama di Pesaro che ci parla anch’esso d’un desiderio di pace, con le bonifiche sui terreni ed i battelli che solcano il mare per i loro commerci, la foce del Foglia, il porto, con gli attuali quartieri di Soria e Baia Flaminia, e una distesa di canali e l’Ardizio".

Davide Eusebi