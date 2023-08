Un Ferragosto stupefacente Venti segnalati per droga

I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno controllato per il ferragosto locali e luoghi di aggregazione di giovani con l’aiuto dei cani antidroga. Sono state controllate oltre 1000 persone e 700 veicoli. Due gli arresti in flagranza di reato – una a Pesaro e una a Fano - e due denunciate in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, una delle quali sorpresa mentre cedeva della droga a un minorenne. Venti ragazzi segnalati quali consumatori. Complessivamente sono stati

sequestrati circa 100 grammi di hashish e 30 di cocaina. Denunciate 10 persone: tre di loro, giovanissimi, sono stati sorpresi a Pesaro con ciclomotori risultati rubati. Quattro persone, invece, sono state deferite per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale sono state elevate oltre 60 contravvenzioni, ritirate otto patenti di guida e sottoposti a fermo amministrativo quattro veicoli.