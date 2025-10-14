Un festival nel segno di creatività e tecnologia

Si chiama EXPO Metaverso Raffaello ed è un nuovo festival di arti visive, nuove tecnologie e arti performative che si terrà a Urbino dal 23 al 25 ottobre. L’evento, che riunisce vari enti marchigiani dell’alta formazione artistica (l’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’Accademia Poliarte di Ancona, i Conservatori di Fermo e Pesaro e l’università di Urbino) rientra nei progetti ministeriali PNRR. In programma ben ventuno momenti con circa 500 tra artisti, studenti e docenti impegnati in un intreccio di arti visive, musica, teatro e nuove tecnologie.

"Metaverso Raffaello ha come obiettivo la valorizzazione della dimensione internazionale delle AFAM attraverso esperienze, attività di ricerca e produzione artistica incentrate sulla cultura italiana - dichiarano i membri del Comitato Scientifico del progetto, capitanati dal professore dell’accademia urbinate Massimo Puliani -; docenti e studenti delle cinque istituzioni coinvolte costruiranno un racconto visivo, musicale e scenico frutto di sperimentazioni che esplorano le radici della Scuola di Raffaello e i nuovi linguaggi artistici, inclusa l’IA". E Urbino sarà essa stessa parte dello storytelling del progetto. Nel programma dei tre giorni, al teatro Sanzio è previsto uno spettacolo per giornata: si inzia giovedì 23 con ‘Matthias Martelli racconta Raffaello’, una lezione-spettacolo prodotta in esclusiva dall’Accademia di Urbino che restituisce un Raffaello sorprendente e visionario. Venerdì sarà la volta de ‘La Serva Padrona’ di Pergolesi, nuova produzione del Conservatorio di Fermo che reinterpreta in chiave contemporanea il celebre intermezzo buffo. Nel Duomo invece sarà proposto lo Stabat Mater di Pergolesi con le immagini di Carlo Crivelli, che ha rappresentato l’Italia negli Stati Uniti. Sabato infine ci sarà ‘…A Raffaello’, un grande concerto sinfonico-corale con oltre cento musicisti prodotto dal Conservatorio di Pesaro, con direzione dei Maestri Lamberto Lugli e Michele Mangani. Per la sezione Arti Visive e Nuove Tecnologie, l’Accademia di Urbino presenterà cinque mostre tra cui la più rappresentativa dal titolo ‘Figure Contemporanee’ alle sale del Castellare, con opere di 40 artisti, a cura di Luigi Carboni e Beppe Sabatino. In programma anche un’installazione all’Orto Botanico a cura di Marco Scifo, una mostra dedicata a artisti turchi e tre installazioni tecnologiche degli artisti Marco Bagnoli, Francesco Bertelè e Matteo Mangani. Ma ci saranno anche meeting e degli spettacoli nella dimora novecentesca di Ca’ Romanino.

"Metaverso Raffaello è un ponte, una disseminazione, una restituzione tra passato e futuro – concludono i curatori – un’occasione per far incontrare studenti, docenti e artisti in un’esperienza che fonde tradizione e nuove sensibilità contemporanee, con l’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, facendo di Urbino il centro di una rete internazionale". Tutte le iniziative saranno ad ingresso libero.

