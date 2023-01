"Un forno crematorio per animali a Pesaro"

"Un forno crematorio per animali a Torraccia"

Pesaro, 31 gennaio 2023 – Un impianto di cremazione per Fido e tutti gli altri animali d’affezione, a Pesaro, potrebbe essere realizzato nel quartiere della Torraccia. La proposta, tutta da valutare con i cittadini, sarà inoltrata dai capigruppo di maggioranza alla giunta a seguito dell’incontro di approfondimento con Vincenzo Caputo, direttore dell’Istituto zooprofilattico Marche Umbria. "Tutta l’area dietro alla Vitrifrigo Arena e che ha via degli Abeti come arteria principale è in espansione: sono molte le famiglie giovani che vi si sono insediate – spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in consiglio comunale, tra i firmatari della mozione all’ordine del giorno già da ieri –. A fronte della discussione sull’ampliamento dell’Istituto zooprofilattico, noi capigruppo di maggioranza abbiamo raccolto lo stimolo del consigliere PD Giampiero Bellucci, il quale ha proposto di destinare almeno parte dell’introito derivante dalla vendita del terreno all’Istituto zooprofilattico (500mila euro, ndr) per realizzare opere utili al quartiere Torraccia. Caputo metterebbe a disposizione parte del terreno che acquisterà per la realizzazione da parte del Comune di uno sgambatoio, di un canile rifugio o di un impianto di cremazione per cani, in concertazione col quartiere stesso. Nella mozione proponiamo inoltre alla giunta – continua Mattioli – di sostenere la...