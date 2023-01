"Un forno crematorio per animali a Torraccia"

Un impianto di cremazione per Fido e tutti gli altri animali d’affezione, a Pesaro, potrebbe essere realizzato nel quartiere della Torraccia. La proposta, tutta da valutare con i cittadini, sarà inoltrata dai capigruppo di maggioranza alla giunta a seguito dell’incontro di approfondimento con Vincenzo Caputo, direttore dell’Istituto zooprofilattico Marche Umbria. "Tutta l’area dietro alla Vitrifrigo Arena e che ha via degli Abeti come arteria principale è in espansione: sono molte le famiglie giovani che vi si sono insediate – spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in consiglio comunale, tra i firmatari della mozione all’ordine del giorno già da ieri –. A fronte della discussione sull’ampliamento dell’Istituto zooprofilattico, noi capigruppo di maggioranza abbiamo raccolto lo stimolo del consigliere PD Giampiero Bellucci, il quale ha proposto di destinare almeno parte dell’introito derivante dalla vendita del terreno all’Istituto zooprofilattico (500mila euro, ndr) per realizzare opere utili al quartiere Torraccia. Caputo metterebbe a disposizione parte del terreno che acquisterà per la realizzazione da parte del Comune di uno sgambatoio, di un canile rifugio o di un impianto di cremazione per cani, in concertazione col quartiere stesso. Nella mozione proponiamo inoltre alla giunta – continua Mattioli – di sostenere la realizzazione di un centro di aggregazione per i giovani". L’assessore Riccardo Pozzi ha condiviso con la maggioranza l’idea di realizzare, per esempio, una pista polivalente per lo sport e l’aggregazione. "Nella nostra mozione – conclude Mattioli – abbiamo chiesto alla giunta di organizzare, già da ora, un confronto con i cittadini per verificare le varie esigenze e priorità".

Tornando agli impianti di cremazione per gli amici defunti a 4 zampe, a differenza di altre province limitrofe, nel nostro territorio sono più unici che rari: il primo è nato a Sant’Ippolito nel 2016, facendo notizia, essendo il primo di tutta le Marche. Il servizio è a pagamento perché privato gestisce il post mortem dell’animale di casa restituendo le ceneri ai proprietari i quali scelgono di coltivarne la memoria conservando un’urna cineraria. In generale la normativa vieta la sepoltura e impone lo smaltimento tramite cremazione solo quando l’animale viene soppresso per alleviarne la sofferenza a seguito di malattia terminale. In questi casi ad occuparsene è l’Asur veterinaria, ma per ragioni di rigore pubblico, le cremazioni sono collettive e quindi la restituzione delle ceneri animali non viene contemplata. La realtà di Sant’ippolito è stata pioniera nel rispondere anche all’esigenza emotiva di poter avere l’urna del proprio animale, espressa da molti proprietari, evitando loro di rivolgersi ad impianti di cremazione privati, presenti a Rimini o nell’anconetano. Pesaro fino all’anno scorso aveva il cimitero degli animali, che però è ancora chiuso ed è l’unico servizio che l’amministrazione comunale ancora non ha passato ad Aspes. La ragione è legata alla necessità di fare adeguamenti di ordine sanitario, non meglio specificati dall’amministrazione comunale.

Solidea Vitali Rosati