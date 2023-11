Un fresatore esperto e anche un apprendista

Per azienda metalmeccanica di Vallefoglia si cerca un fresatore o fresatrice per contratto a tempo indeterminato.

Requisiti: attrezzaggio e programmazione centri tornitura e fresature Cnc secondo le specifiche del disegno; esperienza pregressa dimostrabile di attrezzaggio e programmazione in autonomia di macchine Cnc per le lavorazioni meccaniche; ottima lettura e interpretazione del disegno tecnico.

Verrà selezionata dall’azienda anche un’ulteriore risorsa che avrà il compito di affiancare il fresatore senior nelle attività di posizionamento pezzi in macchina, caricoscarico, sbavatura pezzo. In questo caso il contratto di lavoro è di apprendistato con orario full-time. Per interessati, inviare curriculum vitae a amministrazione@torneriametalli.com