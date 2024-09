Un fumetto per Mattia: "Serva da monito per tutti"

Un fumetto che ha come protagonista Mattia, il bambino di San Lorenzo in Campo ucciso a 8 anni dall’alluvione del 15 settembre 2022, la vittima più giovane di quella tragedia costata la vita a 13 persone. La tavola con le prime 15 vignette esce su queste pagine proprio oggi, a due anni esatti da quella drammatica sera. L’idea del fumetto è venuta ai genitori del bambino, Silvia Mereu e Tiziano Luconi. "Volevamo fare qualcosa per ricordare Matty e per lanciare messaggi su temi importanti come l’inclusione dei bambini speciali (Mattia aveva una forma di autismo) e la necessità della salvaguardia dell’ambiente – spiega mamma Silvia .- All’inizio abbiamo pensato a un libro, ma poi la scelta è caduta sul fumetto, che è uno strumento comunicativo di grande impatto, soprattutto nei confronti dei bambini, ai quali primariamente vogliamo rivolgerci".

"La tavola che esce oggi – aggiunge – rappresenta un po’ il manifesto, l’introduzione, del fumetto intero, in fase di realizzazione da parte della disegnatrice Veronica Janise Conti, che speriamo di pubblicare entro dicembre. Attraverso le avventure di Mattia, accompagnato da due gatti che daranno voce ai suoi pensieri, perché lui non parlava, porteremo avanti argomenti che ci stanno a cuore".

Un impegno che non si esaurirà con la pubblicazione del fumetto: "L’intenzione – riprende Silvia – è portarlo nelle scuole, partendo dalla classe composta dai compagni di Matty, che oggi fanno la quinta elementare, e da lì creare un progetto che possa sensibilizzare i ragazzi, in modo simpatico, sui temi dell’inclusione e della tutela dell’ambiente".

I pensieri della mamma vanno a quella maledetta sera in cui la violenza del torrente Fenella, in località Ripalta di Arcevia, strappò il figlio dal suo disperato abbraccio, trascinandolo via; il corpicino fu ritrovato solo 8 giorni dopo a 13 chilometri di distanza. "Sono passati due anni e vivo ancora nella rabbia e nell’incredulità per quello che è successo – rivela -. Per non aver potuto salvare il mio bambino, nonostante abbia fatto di tutto. Era davvero una situazione assurda, che non avrebbe dovuto crearsi. Ed è anche per questo che sta nascendo il fumetto, perché il ricordo di Mattia possa far riflettere, oltre che i bambini, che saranno gli adulti di domani, anche chi oggi ricopre ruoli di responsabilità, spronandoli a dar vita a un cambiamento, in modo che certi drammi non accadano più".

Sandro Franceschetti