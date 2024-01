Un futuro distopico e terribile in un corto ambientato a Pesaro

Un mondo distopico, una vista su una Pesaro di stampo orwelliano catapultata in un 2050 ipotetico. Solo una persona, Samantha, si ribellerà a Mr. Hope, il cattivo che controlla tutti i mezzi di informazione. Come andrà a finire, ovviamente, lo sapremo a riprese finite. Sono partite ieri, infatti, le riprese del nuovo cortometraggio firmato “made in Pesaro“, intitolato proprio “Mr. Hope“, con la regìa del giovane pesarese Tommaso D’Andrea.

Il primo ciak è stato sul set di Della Chiara Workspace, in via Selvagrossa, che ha visto gli attori cominciare a recitare nei rispettivi ruoli. Protagonista del cortometraggio è Ilaria Marano, 32 anni, di Genova, la quale interpreterà Samantha: "Il personaggio mi ha colpito immediatamente per la sua tenacia e la sua forza – ha spiegato l’attrice –. La sua è un’incessante ricerca nel conoscere la verità che si cela dietro a Mr. Hope. Samantha è un personaggio coraggioso, ma allo stesso tempo fragile, un personaggio che cerca in ogni modo di andare oltre alle apparenze ed alle illusioni create dall’antagonista. Il sistema creato da Mr. Hope, infatti, ad un occhio disattento potrebbe sembrare ottimale, che concede benefici a tutti quelli che seguono gli ordini, ma in realtà dietro questa facciata si nasconde qualcosa di marcio, che deve essere rivelato al mondo".

Assieme ad Ilaria, sul set, anche Elena Elisa Miotto, 29enne padovana, che all’interno della pellicola interpreta Jennifer, l’amica e confidente di Samantha: "Jennifer, ovviamente, è una cara amica della protagonista, ma si distacca dalle sue idee sovversive – spiega Miotto –, un po’ per paura, un po’ per automatismo derivato dall’influenza alienante del contesto. Il mio personaggio rappresenta la regola, in totale contrapposizione con la ribellione di Samantha. Trovo interessante, a livello attoriale, interpretare qualcuno di “addormentato“, perché è molto lontano dai ruoli che generalmente mi hanno affidato".

Ad accompagnare le due attrici, infine ma non per importanza, Giulio Tropea, 25 anni originario di Roma, che nel cortometraggio interpreta Tommy, compagno di Samantha nonché membro della milizia di Mr. Hope: "Appena ho letto il copione non ho potuto fare a meno di emozionarmi, perché sono un grande ammiratore di Orwell e “1984“ – spiega il giovane attore –. Il mio personaggio si potrebbe definire come “tutto d’un pezzo“, un soldato al soldo dell’antagonista, ma con una conflittualità interna: da una parte la cieca lealtà verso il sistema, mentre dall’altra l’amore per Samantha. Sono entusiasta di poter prendere parte a questo progetto. È tutto molto figo".

Le riprese di Mr. Hope proseguiranno nei prossimi giorni anche alla Schnell Spa, a Colli al Metauro, e a Villa Meuccia Severi. Inoltre, verranno girate anche delle scene nella zona industriale di via Toscana e nella zona di Baia Flaminia. L’uscita del short film è prevista in primavera.

Alessio Zaffini