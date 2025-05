Un genitore favorevole: "Prima di tutto si pensi alla sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo da un genitore che purtroppo ci ha chiesto di restare anonimo.

------------------------------------

Sono il genitore di due bambini che frequentano una scuola primaria del nostro comune. Una scuola che, dopo numerose perizie commissionate proprio dal Comune, è stata ritenuta non sicura. Una parola che dovrebbe bastare. Una parola che dovrebbe cancellare ogni esitazione, ogni polemica, ogni tentennamento. E invece no. Abbiamo raccolto firme, partecipato a incontri, chiesto con fermezza – e a ragione – lo spostamento dei nostri figli in un luogo sicuro. E finalmente il Comune, dopo mesi di silenzi e mezze risposte, si rende conto che è ora di prendere decisioni. Ma nel frattempo, quello che vedo è uno spettacolo che non avrei mai voluto assistere da genitore: divisioni tra famiglie, tensioni crescenti, discussioni sterili che nulla hanno a che vedere con quello che dovrebbe essere il nostro unico pensiero: la sicurezza e il benessere dei bambini.

Il Comune, invece di fare da guida e da garante di questo processo, ha scelto – o si è lasciato trascinare – in un gioco di equilibrismi: un giorno ascolta i genitori favorevoli allo spostamento, il giorno dopo quelli contrari. E nel frattempo si permette, con sconcertante leggerezza, di far passare la richiesta di sicurezza come un capriccio. Un capriccio. Come se pretendere che i nostri figli vadano a scuola in un edificio che non minacci la loro incolumità fosse una pretesa frivola. Ma la cosa che più mi addolora, che mi fa male, è che in tutta questa confusione nessuno sembra davvero vedere i bambini. Perché ai bambini non importa dove saranno trasferiti. A loro importa con chi saranno. I loro compagni, i loro amici, la maestra: il loro piccolo mondo, che dà senso e sicurezza alle loro giornate. Eppure, di questo non si parla. Si parla di logistica, di oratori troppo piccoli, di classi strette, di come sarà difficile portarli a piedi.

Ma davvero stiamo mettendo la comodità davanti alla sicurezza? Si dice: "Firmo solo se il trasferimento è nel quartiere". Ora che la soluzione è stata trovata nel quartiere, non va bene lo stesso: perché è un oratorio, perché le classi sono piccole. Ma quegli spazi esterni che i bambini lì avrebbero e che ora non hanno? Dove li mettiamo? Quanto valgono? Quanto conta il fatto che possano finalmente giocare, correre, stare all’aperto in modo sicuro? Io vedo una comunità che ha smarrito la bussola. Che discute di metri quadri, ma non di persone. Che difende posizioni ma ha dimenticato le priorità. Noi genitori dovremmo essere i primi a tenere lo sguardo fermo sul bene dei nostri figli. Il Comune dovrebbe fare altrettanto, senza timori, senza calcoli politici, senza scegliere chi accontentare oggi e chi domani. Perché questa non è una questione di opinioni. Questa è una questione di responsabilità. E la responsabilità, quando si tratta dei nostri figli, non si divide. Si prende.

Lettera firmata da un genitore, anonimo solo per proteggere ciò che davvero conta: i bambini