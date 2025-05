Un gingko Biloba a Case Bruciate

Rinnovato il piccolo parco di Case Bruciate, in via dei Frutteti. "Da oggi – si legge in una nota del Comune – grazie ad una bella sinergia tra pubblico e privato, diventa uno spazio di crescita e condivisione più sicuro e accogliente. Una nuova pavimentazione antitrauma per le aree ludiche, la sistemazione e il rinfoltimento della siepe esistente, la realizzazione (nelle prossime settimane) di una recinzione tra l’area verde e il parcheggio, tre nuove panchine e la piantumazione di un gingko biloba donato dalla famiglia Valentini-Farina. "Interventi che fanno la differenza, soprattutto se si realizzano in un luogo dedicato alla socialità", ha commentato l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

Spiega il presidente del Quartiere 8 Fabio Zaffini: "E’ un intervento iniziato “dal basso”, grazie alla generosità della famiglia Valentini-Farina, che ha deciso di donare alla comunità l’albero della pace e simbolo della Capitale italiana della Cultura 2024. Fortemente voluto dal Quartiere, è stato realizzato anche grazie al lavoro dei volontari del verde, che si sono adoperati per la manutenzione del verde pubblico, dal Comune di Pesaro e Aspes per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza grazie al rinfoltimento della siepe, alla recinzione, pavimentazione antitrauma e panchine. Un bel lavoro di squadra fatto con spirito di collaborazione, quello che serve al Quartiere".

Ieri la presentazione degli interventi è stata una festa per la comunità di Case Bruciate al quale hanno partecipato i piccoli della scuola d’infanzia della Pollicino, accompagnati dalle loro insegnanti e Insieme alla Biblioteca Rodari, con il sostegno dell’azienda Italforni.