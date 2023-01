Un gran successo di numeri e presenze per “Le vie dei presepi“

Si è conclusa le 22ª edizione de “Le Vie dei Presepi“ in Urbino: 19 giorni di apertura con centinaia di visitatori già nel primo fine settimana, quello che ha anticipato l’8 dicembre. Tante ore di mostra nei tre punti espostivi principali, veri percorsi sorvegliati da venti volontari per un totale di 58 luoghi dove ammirare le natività tra vetrine, chiese, finestre, palazzi e cortili. Numeri e importanti anche nelle opere di arte presepiale, circa trecento, duemila statuine provenienti da 8 regioni; oltre le Marche (22 da Cantiano), Toscana, Puglia, Campania, Trentino, Sicilia, Emilia Romagna e Lazio.

"Siamo molto contenti dell’edizione di quest’anno. I visitatori hanno apprezzato tanto le opere esposte e l’allestimento dei tre luoghi principali, la maestosa chiesa di san Domenico e le antiche cantine di due oratori seicenteschi – ha detto Nicola Betti, presidente della Proloco di Urbino che organizza la manifestazione –. Chi viene a Urbino a Natale ormai da 22 anni sa che trova la città cosparsa di presepi, siamo una garanzia sotto le feste per i turisti e pur con mille difficoltà siamo riusciti a portare a casa un’edizione che ha visto i numeri salire notevolmente rispetto allo scorso anno, complici anche i nostri mercatini natalizi".

"La nostra forza è la varietà di natività: ce n’è per tutti i gusti, da grandi presepi meccanici a microscopiche natività, dai tradizionali ai moderni, con ogni materiale e tecnica, per cui ognuno trova la sua opera preferita – gli fa eco il vice presidente Giovanni Volponi –. Per la prossima edizione, dopo tanti anni potrebbe esserci una rivoluzione: forse cambieremo un po’ il format, vorremmo portare opere mai viste, potrebbero cambiare anche alcuni aspetti organizzativi… dopo 22 anni, abbiamo bisogno noi stessi di stimoli nuovi, e vogliamo dare una sferzata; ma sicuramente anche il prossimo Natale a Urbino i presepi non mancheranno".

fra. pier.