"Un grande investimento per Cagli"

Il titolo del convegno (“Lega per la sanità“), dice tutto e niente. Quel che contava è che a Cagli all’evento organizzato dalla sezione Catria-Nerone c’era il tante volte evocato assessore regionale Filippo Saltamarini.

In particolare si è parlato della nuova struttura-ospedale di Comunità che dovrebbe essere realizzata a Cagli da gennaio, con con fine lavori il 2026. Dall’incontro nessuna risposta è emersa sul futuro del vecchio “Celli“, cioè se verrà messo in sicurezza per consentire la continuità di prestazioni dell’attuale operatore privato. Dopo il saluto del sindaco di Cagli sono intervenuti l’onorevole Mirco Carloni, il consigliere regionale Giorgio Cancellieri, il sindaco di Cartoceto e segretario Provinciale della Lega Enrico Rossi. Tutti però attendevano le parole di Saltamartini, il quale ha illustrato i provvedimenti intrapresi nel corso del suo mandato e in particolare ha rivendicato l’investimento di circa venti milioni di euro, comprese le future dotazioni tecniche previste per la nuova strutturaospedale di comunità. "E’ stata una mia priorità per la città di Cagli che rivendico avendo vissuto da sindaco gli stessi problemi di ridimensionamento della sanità in una simile zona dell’entroterra ed ho voluto con determinazione inserire e far finanziare questo progetto che sarà il più grande investimento nella Regione".

L’incontro è stato coordinato dal consigliere comunale di Acqualagna e segretario di zona Diego Zanchetti. "Saltamartini – ha detto Zanchetti – ha voluto giustamente rivendicare la sua priorità per Cagli e rimarcare, ancora una volta, il grande ruolo svolto dalla Lega in Regione nell’ottenimento di questo straordinario risultato, da sempre considerato obiettivo irraggiungibile da coloro che in tanti anni non solo non hanno aggiunto nulla all’esistente ma si sono prodigati nello smantellare completamente i servizi sanitari territoriali, ormai ridotti all’osso".

Mario Carnali