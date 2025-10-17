Un incisore tedesco: "abita" casa Raffaello

Prosegue la collaborazione tra il museo Wittert della città belga di Liegi e l’Accademia Raffaello: domattina si inaugura alle ore 11 una nuova mostra di stampe provenienti dalla collezione belga, dedicata al pittore e incisore tedesco Martin Schongauer, che rimarrà aperta fino al 30 novembre. L’esposizione, visitabile a ingresso libero, si intitola ‘La metamorfosi dell’incisione. Stampe del museo Wittert’ e metterà in mostra numerose stampe dell’autore quattrocentesco vissuto appena 43 anni ma capace di rivoluzionare l’arte incisoria in Germania e di influenzare generazioni di artisti, a partire da Albrecht Durer.

"Nelle Vite, Giorgio Vasari ricordava Schongauer, ponendolo a capostipite di tutta una generazione di incisori tedeschi, tra i quali Durer, che contribuì sul finire del Quattrocento a rivoluzionare radicalmente l’incisione, tecnologia a quei tempi ai suoi albori – spiegano i curatori Dominique Allart e Antonio Geremicca –; le righe che Vasari gli dedica sono un segno tangibile della fama e del prestigio dei quali Schongauer godette anche fuori dai confini della sua città natale, Colmar, in Alsazia. Decine furono, infatti, le sue invenzioni che si diffusero in tutta Europa, imponendosi come un modello imprescindibile per gli artisti di tutto il continente. Schongauer intuì in effetti prestissimo la portata straordinaria, in termini di fama ma anche di guadagno economico, di quell’inedito processo che permetteva di realizzare molteplici esemplari di una stessa composizione a partire da una sola matrice in rame. Ai contorni netti che caratterizzavano le prime incisioni su rame, Schongauer sostituì effetti più morbidi. Privilegiò infatti un chiaroscuro denso, reso attraverso un reticolo di tratti e puntini equidistanti, più o meno marcati, al fine di ottenere effetti di profondità spaziale e imitare al meglio i materiali".

Giovanni Volponi