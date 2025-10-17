Un inizio così mancava dal 1989. La linea verde rigenera il gruppo

Chi l’avrebbe detto dopo il disastroso esordio con Livorno, meno di venti giorni fa, che la Vuelle sarebbe stata capace di una tale metamorfosi? O magari la farfalla volata in testa alla classifica, posandosi sulle spalle delle favorite Brindisi, Verona e Rieti, doveva solo venir fuori dal bozzolo. Quarto sigillo consecutivo per la squadra di Leka, con un filotto di tre successi in trasferta che resterà negli annali. Perché non capita tutte le stagioni un inizio del genere, anzi bisogna andare a ritroso addirittura al 1989/90 per trovare la Vuelle in vetta dopo 5 giornate, quando si trovò a punteggio pieno a pari merito con la Ranger Varese. Ecco i risultati di quelle prime cinque partite, giocate fra il 24 settembre e il 15 ottobre 1989, naturalmente al piano di sopra: Cantine Riunite Reggio Emilia-Scavolini Pesaro 88-92, Scavolini Pesaro-Panapesca Montecatini 100-79, Benetton Treviso-Scavolini Pesaro 79-81, Scavolini Pesaro-Irge Desio 110-79, Enimont Livorno-Scavolini Pesaro 94-96. Sembra passata un’era geologica, soprattutto è passata una generazione e quella nuova adesso può identificarsi coi ragazzi arrivati quest’estate che si stanno facendo voler bene.

Uno di loro, Nicolò Virginio, ha già ottenuto uno splendido traguardo personale con la convocazione in Nazionale, che dal 20 al 22 ottobre lo porterà a Roma per indossare la maglia azzurra al primo raduno indetto da Luca Banchi; il nuovo Ct che ha pescato a piene mani in A2, non solo per le indisponibilità dei giocatori impegnati nelle coppe, ma anche per dare un’occhiata ai talenti che crescono al piano di sotto, tra cui l’ala biancorossa. Peccato che Virginio, forse emozionato dalla chiamata, non sia riuscito a fornire una prestazione all’altezza delle precedenti. Ma la sua convocazione fungerà da volano anche per le legittime ambizioni dei vari Trucchetti, che l’azzurro l’ha già vestito con l’Under 20 conquistando la medaglia d’oro agli ultimi Europei, Bertini e - perché no – Maretto, che proprio grazie ad una convocazione in Nazionale giovanile ha ricevuto lo status di italiano.

A proposito dei giovani del pacchetto esterni, quando sarà il momento bisognerà reinserire nel motore Felder con cautela, avendo cura di non dimenticare chi è stato protagonista in questo periodo. I controlli eseguiti ieri mattina dal play americano consigliano di proseguire il lavoro differenziato con il preparatore, quindi salterà anche la partita di domenica contro Mestre, con l’obiettivo di farlo rientrare il 26 ottobre a Rimini. Oggi bisogna dar ragione a Bucarelli, quando in estate sottolineava che italiani così non li hanno tutti in A2. E il primo nome a cui occorre far riferimento è quello di Tambone, che a questi livelli vale il rendimento di un americano: quello che ha combinato nel terzo quarto a Bergamo è stata una roba da pazzi, con 16 punti realizzati, frutto di 4 triple e 4 tiri liberi. Nel suo score finale c’è un po’ di tutto: 23 punti, 6 falli subìti, 6 rimbalzi, 2 recuperi e 5 assist che gli hanno fruttato 30 in valutazione. Un ritorno, il suo, che non ha fatto troppo rumore perché è stato come se Matteo tornasse a casa; fosse stato un acquisto che arrivava per la prima volta a Pesaro sarebbe stato invece considerato un colpo da novanta. E lo è, a tutti gli effetti. Benedetti gemellini, che hanno convinto il loro papà a rientrare nelle Marche.

Elisabetta Ferri